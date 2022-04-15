Rus işgalinde ortadan kaybolmuştu... Yaşadıkları dünyanın kanını dondurdu

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Dünya haftalardır Ukrayna'dan gelen görüntülerin şoku içerisinde...

Rus birliklerin Kiev bölgesinden çekilmesi ile Ukrayna ordusu pek çok bölgeyi geri almış, Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Buça'da yüzlerce cansız sivil ile karşılaşmıştı.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haber ise bölgedeki dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞKENCE VE TECAVÜZ İZLERİ BULUNDU

Buça, Rus kontrolündeyken kaybolan ve haftalar sonra cansız bedeni bulunan Karina Yershova'nın vücudunda işkence ve tecavüz izleri belirlendi.

Haberde Yershova'nın bir tırnağı hariç hepsinin çekildiği bilgisi yer aldı. Bu kadına işkence uygulandığı şeklinde yorumlanırken Gazeteye konuşan acılı baba, 'Çok yakın mesafeden vurulmuş... Kafasının neredeyse yarısı yoktu' dedi.

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'Sanki savaşmaya çalışıyormuş gibi bir haldeydi' diyen acılı baba şu ifadeleri kullandı;

'Vücudunun alt kısmını görmedik, sadece üst kısmını gördük. Ancak gördüklerimiz vücudunun geri kalanında neler olabileceği konusunda bize korkunç bir fikir veriyor.'

Aynı habere göre, Yershova'nın cenazesinde anne Olena, tek kızını son bir kez görebilmek için tabutu açmaya çalıştı, ancak kocası Andrii, parçalanmış kalıntıları görmemesi için onu uzaklaştırdı.

Bölgeden kan donduran görüntüler gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.

İngiliz Guardian gazetesinin 'Bir silah olarak tecavüz: Ukrayna'da maruz kalınan büyük ölçekte cinsel şiddet ortaya çıkıyor' başlıklı haberi bölgede yaşanılanları gözler önüne serdi.

Haberde çekilen Rus güçlerinden geri alınan bölgelerden cinsel şiddete dair artan kanıtlar ortaya çıktığı belirtilerek 'Ukrayna genelinde kadınlar tecavüz tehdidiyle bir savaş silahı olarak boğuşuyor' denildi.



Cinsel saldırı mağdurlarını destekleyen bir yardım kuruluşu olan La Strada Ukrayna'nın başkanı Kateryna Cherepakha ile konuşan gazete bölgeden gelen yeni görüntüler ve bilgiler ışığında haberde şu ifadelere yer verdi;

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'Kremlin'in 24 Şubat'ta komşusunu işgal etmeye başlamasından bu yana Rus kontrolü altındaki bölgelerde sivillere karşı yargısız infaz, tecavüz ve işkencenin kullanıldığına dair artan kanıtlara bir yenisini ekliyor.'

Çatışmalar nedeniyle mağdurlara ulaşmakta zorluk yaşandığının altını çizen Cherepakha ise Guardian'a şunları söyledi;

'Tecavüz, barışçıl zamanlarda bile yeterince bildirilmeyen bir suç. Öğreneceklerimizin buzdağının görünen kısmı olacağından endişeleniyorum.'

İLK RESMİ SORUŞTURMA

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova geçtiğimi haftalarda gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açmıştı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.

Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi. Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

UCM BAŞSAVSICI: UKRAYNA BİR SUÇ MAHALİ

Rusya’nın, Ukrayna’daki muhtemel savaş suçlarını inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) Başsavcı Karim Khan, geçtiğimiz günlerde Buça kentinde incelemelerde bulunmuştu.

Khan, Ukrayna’nın bir suç mahalli olduğunu ifade ederek, 'Buradayız çünkü UCM’nin yargı yetkisine giren suçların işlendiğine inanmak için makul nedenlerimiz var. Gerçeğe ulaşmak için savaş ortamındaki belirsizliği kaldırmalıyız' demişti.