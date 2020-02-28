Pazarkule'de son durum! Yunanistan biber gazı ve ses bombası ile müdahale etti

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki söylentilerden sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

YUNAN ASKERLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Göçmenlerin ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü.

AT ARABALARIYLA YOLCULUK EDİYORLAR

Öte yandan, taksiler ile çok sayıda göçmen sınır kapılarına doğru hareket etti. Ayrıca, otoyoldaki yolculuğuna at arabalarıyla devam eden göçmenler de bulunuyor. Göçmenlerin yolculuğu ve bekleyişi havadan da fotoğraflandı.



YUNAN SINIR POLİSİ GÖÇMENLERE BİBER GAZI VE SES BOMBASIYLA MÜDAHALE ETTİ

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Öğle saatlerinde Avrupa'ya çıkmak için tali yolları kullanan göçmenlerden bir grup, Türkiye ve Yunanistan sınır kapısı arasındaki tampon bölgeye giriş yapmıştı.

Bunun üzerine Yunanistan tampon bölgede bekleyen 100 kadar düzensiz göçmenin etrafını araç ve otobüslerle çevirmişti.

Yanlarında getirdikleri topla futbol oynayan, ısınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlere Yunan polisi ses ve ardından biber gazı bombası attı.

Şiddetli sesle irkilen düzensiz göçmenler ormanlık alana doğru kaçıştı. Bazı göçmenler gözyaşlarını tutamadı.