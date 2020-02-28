Son dakika… Yunanistan giriş çıkışları durdurdu! Ses bombaları kullanıyorlar...

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Kapıkule Sınır Kapısı'na giden bir grup göçmen, yaşanan yoğunluk üzerine Yunanistan'a gitmek amacıyla Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti. Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti. Ancak Yunan askerleri, tampon bölgeyi otobüs çekerek, göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi.

Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu. Yunanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Göçmenlerin beklemesi üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu. Yunan askerleri, güvenlik gerekçesiyle yaya ve araçlarla gelenlerin ülkeye sokulmayacağını duyurdu.

Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı önünde de Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen bekleyişlerini sürdürüyor.