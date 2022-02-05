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Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 6 Şubat hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Şubat#Meteoroloji
Pazar günü hava nasıl olacak İşte 6 Şubat hava durumu tahminleri

Şubat ayının ilk pazar günü tatili öncesi araştırmalar hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden pek çok vatandaş, Meteoroloji'den gelecek bilgilere odaklandı. Peki, Pazar günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ve akşam saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak İşte 6 Şubat hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Şubat#Meteoroloji

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