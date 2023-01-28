Haberin Devamı

DÖRT aydan az bir süre kalan seçimlerde, resmi olmayan rakamlara göre 64 milyon civarında seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bunların yaklaşık 13 milyonunu ise “Z kuşağı” diye adlandırılan 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yaklaşık altı buçuk milyon genç ise ilk kez sandık başına gidecek. Pastanın önemli kesimini “Z Kuşağı” seçmeni oluşturunca, seçime girecek siyasi partiler de genç seçmeni yakın markaja aldı. Kampanya yürüten ekipler, geçmiş seçim beyannamelerini ve parti politikalarını revize ederek, ekonomiden teknolojiye, sağlıktan eğitime birçok alanda gençlerin gelecek kaygısını gidermek için projeler hazırlamaya başladı. İlerleyen haftalarda beyannamelerin kamuoyuna sunulması beklenirken, liderlerin açıklamalarından ve parti politikalarından edinilen bilgilere göre, TBMM’de grubu bulunan partilerin gençlere yönelik yaptığı hazırlıklar özetle şöyle:

Haberin Devamı

AK PARTİ: ‘İLK OYUM’ KARTPOSTALI

- İlk kez oy kullanacak gençlere AK Parti iktidarı öncesi ve sonrası anlatılacak.

- Türkiye’nin AK Parti döneminde ulaşım, sağlık, köprü, otoyol, havalimanları, savunma ve uluslararası alanda attığı adımların anlatıldığı kısa görsel videolar sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.

- Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan ve gençlerin “ilklerine ve ilk oyuna” vurgu yapılan kartpostalda, “İlkler unutulmaz, ilk seçimin” başlığı kullanıldı. İstanbul’da dağıtılmaya başlanan kartpostalın sağ alt kısmında “önce kazı, sonra arkadaki QR kodu okut” kısmı yer aldı.

Gözden Kaçmasın Partiler 6.5 milyon oyun peşinde Haberi görüntüle

- QR okutulunca AK PARTİ’nin icraatlarına yönelik tanıtımların yer aldığı uygulamaya gidiliyor.

- Kartpostalın üzerinde ayrıca “İlk sinemaya gidişin”, “İlk kalbinizin hızlı attığı an”, “İlk telefonun”, “İlk tatilin”, “İlk uzun yolun”, “İlk şifren”, “İlk okula gidişin” gibi ifadeleri yer alıyor.

CHP:DEMOKRASİ BİLETİ

- Üniversite öğrencileri için bağışlarla gerçekleştirilen “Askıda Genç Bilet” gibi, seçimlere yönelik de “Demokrasi Bileti” uygulaması hayata geçirilecek

Haberin Devamı

- CHP’nin vaatleri arasında parasız eğitim var.

- Öğrencilerin kitap, kırtasiye, çanta, kıyafet ve hatta servis ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak.

- Okullarda öğrencilerin su ve öğle yemekleri ücretsiz olarak MEB tarafından karşılanacak.

- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde, cep telefonunda ve oyun konsolunda ÖTV kaldırılacak.

- Pasaport ücretsiz olacak; yurtdışına çıkışta harç ödeme uygulamasına son verilecek.

Gözden Kaçmasın EYT Şubatta Meclis’ten geçecek Haberi görüntüle

MHP: MİLLİ YAZILIM ENDÜSTRİSİ

- Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli ve bilgi amaçlı kullanımı hedeflenecek.

- Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim imkânlarından yararlanmaları sağlanarak eğitim düzeyi yükseltilecek.

Haberin Devamı

- Gençler, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki yönlendirme çerçevesinde ve yetenekleri ölçüsünde istedikleri bölümde yükseköğretime devam etme imkânına kavuşturulacak.

- Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için “milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi” ve “milli çizgi film endüstrisi” teşvik edilecek.

- Türklüğün ve İslam’ın milli ve manevi değerlerini yaşayan ve yaşatan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlânâ, Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre gibi önder şahsiyetlerin hayatı ve felsefesi seçmeli ders olarak okutulacak.

Gözden Kaçmasın Gizli geçit ararken Kız Kulesi’nin yolu çıktı Haberi görüntüle

İYİ PARTİ: BEDAVA YURT ‘İKİNCİ ŞANS’

- Gençlerin işe giriş maliyetlerinin azaltılması seçim vaatlerinin başında geliyor.

Haberin Devamı

- Gençlerin beceri profilini çıkarabilecek, işverenlerin de beceri beklentilerini takip edebilecek bir platform oluşturulacak.

- Bir büyük problem de sayısı her geçen gün artan ne eğitimde ne istihdamda olan gençler olarak görülüyor. Bunu çözmek için de “İkinci Şans Okulları” ve “Akademik Gençlik Projesi”nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

- Yurtlar ve yurt yemeklerinin ücretsiz olacağı da seçim vaatleri arasında yer alıyor.

HDP: FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

- Gençlerin farklı sosyal, etnik, inançsal, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine dayalı haklarını ve özgürlüklerini geliştiren bir anayasa, gençlerin doğrudan aktif katılımcısı olacağı bir süreçle yaşama geçirilmesi vaat ediliyor.

Haberin Devamı

- 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak, “Genç Yaşam Kartı” uygulamasının hayata geçirilmesi de HDP’nin vaatleri arasında yer alıyor. Gençler, ülkenin her yerinde geçerli olacak bu kart ile müzelerden ücretsiz, sosyal ve kültürel etkinliklerden indirimli yararlanacak.

AKADEMİSYEN YORUMU

GENÇLER NE İSTİYOR

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Aslıhan Aykaç Yanardağ, Z Kuşağı’nın seçim eğilimlerine ilişkin şöyle konuştu:

İSTİHDAM KAYGISI: Önceki kuşaklar için mesele olan şeyler, bu çocuklar için o kadar mesele değil. Bu çocuklar özellikle maddi koşullardaki gerilemeden çok mustaripler. O yüzden de en büyük kaygıları maddi, gelecek kaygıları ve özellikle istihdam ve yaşam standardı kaygıları var.

YAŞAM TARZI: İkinci başlık da yaşam biçimleri ile ilgili. Mesela çevre konusundaki sorumluluklar, ekolojik bir yaşam biçimini benimsemek, hayvan haklarının mücadelesini yapmak, vegan bir yaşam tarzını benimsemek gibi kaygılar. Dolayısıyla eski tarz siyasetin ideolojik pozisyonları bu çocuklarda karşılık bulmuyor.

BAŞKA İKTİDAR GÖRMEDİK: Çok sık karşılaştığım söylemlerden birisi de ‘Biz başka bir iktidar görmedik.’ Bu, memnun oldukları ve bir siyasi istikrarın sürekliliğini talep edecekleri anlamına da gelebilir. Ya da değişimin peşinden gidebilecekleri.

YURTDIŞI SEVDASI: Daha iyi bir hayat istiyorlar. Yurtdışı sevdası var.

SAMİMİ OLAN PARTİ OYU ALIR

Kuşaklar konusundaki araştırmalarıyla tanınan ve “Z: Bir Kuşağı Anlamak” isimli kitabın yazarı olan Evrim Kuran da şunları söyledi:

“Türkiye’de gençler siyasete ve siyasi liderlere güvenmiyor çünkü anlaşıldıklarını düşünmüyor. Dertlerine çözüm aradıklarında en son güvendikleri kurum olarak siyasi partileri görüyoruz. Örneğin geçen yıl 12 bin 925 gençle yaptığımız Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı Araştırmamıza göre yalnızca yüzde 3.5’inin Türkiye’de partilerin toplumsal cinsiyet ayrımını önlemeye yönelik çalışmalarını yeterli bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla siyaset iletişiminde de en önemli ihtiyacın samimiyet eşiği olduğunu söyleyebilirim. Tüm siyasi partilerin, her ne söylüyorsa söylesinler, samimi olmaları gerektiğini ve en çok karşılığı buradan alacaklarını düşünüyorum. ‘Adalet’ kavramı, Z kuşağı gençler ile yaptığımız çalışmalarda epeydir karşımıza çıkan bir temel değer. Umut ve güvenli bir iklim gençlerimizin en büyük ihtiyacı olarak görünüyor.”