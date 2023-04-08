Parti parti seçmene vaatler: Ortak söz deprem bölgesini kalkındırmak

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Milletvekili aday listelerini 9 Nisan’a kadar YSK’ya teslim etmek zorunda olan siyasi partiler, bu tarihten sonra da seçmene vaat edecekleri çalışmalara fokuslanacak. Partilerin önümüzdeki günlerde beyannamelerini açıklamaları beklenirken, ilk adımı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısını haftaya salı günü Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklayacak. Türkiye Yüzyılı’nın genel başlık olduğu seçim beyannamesi, sekiz ana başlık yaklaşık 250 sayfadan oluşacak. Edinilen bilgiye göre beyannamede olması beklenen vaatlerden bazıları şöyle:

“- Seçim beyannamesinin ilk başlığı deprem, ikinci başlığı ise ekonomi olacak. Ayrıca, adalet, kadın, gençlik, ve eğitim gibi başlıklar da yer alacak.

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- Depremden etkilenen şehirler yeniden imar edilecek.

- Kentsel dönüşümlerle dirençli şehirler oluşturulacak.

- 690 bin konut 1 yıl içinde teslim edilecek.

- İstanbul başta olmak üzere 81 il için yapılacak afet planı açıklanacak.

MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

- Ekonomide özellikle enflasyondaki düşüşün vatandaşın günlük hayata yansıması için atılacak adımlar sıralanacak. Yeni Türkiye Ekonomi Modeli’ne atıfta bulunularak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şahlanış dönemi’ olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar yer alacak.

- Dış politika ve terörle mücadele konusunda yeni dönemde atılacak adımlar sıralanacak.

- Türkiye’nin daha dirençli bir dış politikayı sürdürmesi konusunda önemli başlıklar yer alacak.

- Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin sağlanması konusunda adımlar atılacak.

- “Güçlü, dirençli Türkiye ve toplumsal yapı” vurgusu yapılacak.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAYACAK

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) vaatlerinin bazıları da şöyle:

“· Suriyeli sığınmacılar güvenli ve gönüllü şekilde geldikleri gibi uğurlanacak.

Depreme uygun dayanıklı binalar yapılacak, etkin bir denetim mekanizmasıyla denetlenecek.

Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmayacak.

Tek bir terörist bırakılmayana kadar, terörle mücadeleye devam edilecek.

Kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesi için tedbirler alınacak ve cezalar ağırlaştırılacak.

Üniversite giriş sınavı kaldırılacak.

Bilgi teknolojilerinde eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine önem verilecek, ‘Bilişim Vadisi Projesi’ hayata geçirilecek. Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmelerin yakalanabilmesi için ‘Yapay Zekâ Çalışmaları Merkezi’ kurulacak.

Türklüğün ve İslam’ın millî ve manevî değerlerini yaşayan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre gibi önderlerin hayatı ve felsefesi ortaöğretimde seçmeli ders olarak okutulacak.

Çocukların yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için ‘millî bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi’ ve ‘millî çizgi film endüstrisi’ teşvik edilecek.”

SIĞINMACILAR GÖNDERİLECEK

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2 bin 300’den fazla hedef ve projenin yer aldığı bildirgesindeki bazı başlıklar:

“İstanbul depremine karşı risk azaltmayı hedefleyen Hayat İstanbul Projesi başlatılacak.

Bakan yardımcılıkları kapatılıp müsteşarlık sistemi getirilecek.

Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü’ne taşınacak.

Belediyelerdeki kayyum uygulaması sona erdirilecek.

Enflasyonun 2 yılda tek haneye düşürülmesi, 5 yılda 5 milyon yeni istihdam oluşturulması, büyüme hızında da yüzde 5’in üzeri hedefleniyor.

İşyeri kirasında stopaj sıfırlanacak, ilk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak.

Eğitimde KDV indirilecek.

ABD’deki Silikon Vadisi gibi küresel girişim merkezlerine özel temsilci/büyükelçi atanacak.

Kuvvet komutanlıkları yeniden Genelkurmay’a bağlanacak. Askeri okullar ve GATA açılacak.

Atatürk Havalimanı açılacak.

Film ve dizilerin dünyaya ihracatı desteklenecek.

Devlet okullarında öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği verilecek.

YÖK kapatılıp koordinasyon kurulu oluşturulacak. Üniversiteye girişte çoklu sınav getirilecek. Zorunlu eğitim, 1 yılı okul öncesi, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul ve 3 yılı lise olarak uygulanacak.

Emeklilerin sağlık hizmetinde ödediği katılım payı kaldırılacak.

Sığınmacılar en kısa sürede ülkelerine geri gönderilecek.

Üç ay içinde Avrupa’ya vizesiz gidilebilecek.

Emekliye asgari ücret kadar bayram ikramiyesi verilecek.”

EYT’YE RÖTUŞ

Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti de 2023 Seçim Beyannamesi çalışmalarına hız verdi. Bazı vaatler şöyle:

“· 3600 ek göstergede eksiklikler giderilecek.

EYT düzenlemesindeki yanlışlıklar düzeltilecek.

Emekli maaşlarının yetersizliği giderilecek.

1 Eylül 2026’da tüm Suriyeli sığınmacılar memleketlerine kavuşturulmuş olacak.

Nevruz resmi tatil olup, hep birlikte kutlanacak.

İstanbul Sözleşmesi imzalanacak ve uygulatılacak.

Tüm Türkiye’de yabancı konut satışı durdurulacak.

Üniversiteler kendi rektörlerini kendileri seçecek.

YÖK kaldırılacak ve yeni bir planlama kurulu oluşturulacak. ÖSYM yeniden yapılandırılacak.

İngilizce öğretimi çözülecek.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için “İkinci Şans Okulları” ve “Garantili Yetenek Programları” projeleri hayata geçirilecek.

Öğrenci yurtları ücretsiz olacak. Yurt yemekleri ücretsiz ve sağlıklı olacak.

Yurt odaları, gelişmiş ülkelerdeki konforu da geçecek şekilde, yeniden tasarlanacak.

Yetenekli çocuklar ve gençlerin tespiti, aktif spora yönlendirilmeleri ve spor yapan çocukların takibi için ulusal veri tabanı oluşturulacak.”

ÇOCUK BAKANLIĞI KURULACAK

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs seçimlerine listelerinden gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim bildirgesini açıkladı.

“· Sendikal hak ve özgürlükler toplu sözleşmelerle güvence altına alacak.

Ev emekçisi kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınacak.

İstanbul Sözleşmesi hayata geçirilecek.

Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkı yasal zemine oturtulacak.

Türkiye Özerk Sanat Kurumu oluşturulacak.

Çocuk Bakanlığı kurulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine “İnanç Üstleri Üst Kurulu” olacak.

Kürtajda kadınların kararı ve beyanı esas alınacak.

CİNSİYETÇİ KARARLARA SON

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) vaatleri arasında da şunlar yer alıyor: