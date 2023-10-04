Paramotorla mı sınırı geçtiler

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Ankara’da İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik terör saldırısıyla ilgili çok yönlü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırıyı yapan teröristlerden aracı kullananın, araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğu ortaya çıkmıştı. Oğuz’un uzun süredir terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda bulunduğu, suikast, eylem, canlı bomba konularında eğitimlere katıldığı öğrenildi. Bakanlığa girmeye çalışırken üzerindeki bombanın patlamasıyla parçalanan ikinci teröristin ise kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Şu ana kadar yapılan DNA ve kayıt çalışmalarında kimliği belirlenemeyen ikinci teröristin yabancı uyruklu olma ihtimali de değerlendiriliyor.

TEL RIFAT YA DA MEMBİÇ’TEN

Soruşturmanın en kritik noktalarından biri Suriye’den geldikleri değerlendirilen teröristlerin sınırı nasıl geçtikleri. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, araştırmalarda teröristlerin “paramotor” kullanarakgiriş yapmış olabilecekleri üzerinde de duruluyor. Kilis’in karşı tarafındaki Tel Rıfat veya Membiç’ten hareket edilmiş olma ihtimali de değerlendiriliyor.

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KÖY YOLLARINI KULLANMIŞLAR

Saldırganların veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan’ı başından vurup aracını gasp ettikleri Kayseri’nin Develi ile Adana’nın Saimbeyli ilçesi arasındaki dağlık bölgede jandarma birlikleri arama başlattı. Bölgede paramotor aranıyor. Bir “milis” desteği olup olmadığı da araştırılıyor. Faillerin köy yollarını kullanarak Kayseri merkeze girmeden Yeşilhisar’a oradan da Nevşehir’e geçtikleri, ardından da Ankara’ya yöneldikleri belirlendi.

ROKETATAR ATEŞ ALMADI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede ilk teröristin uzun namlulu silahlarla nizamiye girişindeki polislere ateş açarak içeriye girmeye çalıştığı, başaramayınca da kendisini patlattığı öğrenildi. İkinci terörist Hasan Oğuz’un ise önce roketatarla ateş açmaya çalıştığı, ancak roketatar ateş almayınca silahla çatışmaya girdiği sırada başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Öldürülen Hasan Oğuz

ÜZERLERİ CEPHANELİK GİBİYDİ

Teröristlerde fabrikasyon olan 9.700 gr RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, el bombası, roketatar, suikast silahı olarak bilinen Glock marka susturucu takılı tabanca çıkması dikkat çekti. Yapılan ilk incelemelerde roketatar ve patlayıcının Suriye üzerinden yasadışı yollardan Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Teröristlere yardım ve yataklık eden kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

PKK BUNU HEP YAPIYOR

Paramotor terör örgütünün sıklıkla kullandığı bir araç. Son olarak Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polis evine 26 Eylül 2022 gecesi PKK’lı teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez saldırı düzenlemiş, bir polis şehit olmuş, bir polis yaralanmıştı. Teröristlerin Suriye tarafından paramotorla geldiği tespit edilmişti.

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Kadın teröristlerin kullandığı paramotor.