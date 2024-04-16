Para sayma görüntüleri soruşturmasında 11 kişi daha ifadeye çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinde geçen dönemin Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş adamı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ifadeye çağrıldı. Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen dönemin Şişli Belediye Meclis Üyesi Avukat Seval Adalı, Avukat Ergün Özer, Mali Müşavir Serdar Özkan, Mali Müşavir Kemal Taştan, Bilgisayar Mühendisi İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ve Filiz Polat da ifadeye çağrıldı.

CHP İL BAŞKANLIĞINA YAZI YAZILACAK

Soruşturmayı yürüten savcılık ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yazı yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte? Kimden? Ne kadar? bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların gönderilmesini talep etti. Ayrıca binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir Tuğla da Sen Koy" isimli bağış kampanyası kapsamında ne kadar? Para toplandığı, bu paraların kim tarafından? Ne kadar? ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istendi.

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14 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, satın alınan binanın mülk sahibi Ali Rıza Braka, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Karsal Örme Şirketi'nin sahibi Hüseyin Köksal, Köksal'ın özel şoförü Servet Yıldırım, Maltepe Belediyesi'nde memur olarak çalışan Melih Morsünbül, Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan "şüpheli" olarak ifade vermişti.