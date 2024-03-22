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CHP'deki para sayma görüntüleri... Kaftancıoğlu ifade veriyor

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#CHP#Canan Kaftancıoğlu#İstanbul
CHPdeki para sayma görüntüleri... Kaftancıoğlu ifade veriyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 15:21

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün Onur Öksel saat 10.00'da adliyeye geldi. Öksel, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıt vermeden adliyeden ayrıldı.

Öksel'in ardından CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifade vermek üzere adliyeye geldi.

CHPdeki para sayma görüntüleri... Kaftancıoğlu ifade veriyor
CHPdeki para sayma görüntüleri... Kaftancıoğlu ifade veriyor

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#CHP#Canan Kaftancıoğlu#İstanbul

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