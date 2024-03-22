CHP'deki para sayma görüntüleri... Kaftancıoğlu ifade veriyor

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CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün Onur Öksel saat 10.00'da adliyeye geldi. Öksel, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıt vermeden adliyeden ayrıldı.
Öksel'in ardından CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifade vermek üzere adliyeye geldi.