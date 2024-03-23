‘Para sayma’ görüntüleri... Kaftancıoğlu da ifade verdi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun şüpheli olarak ifadesi alındı. Kaftancıoğlu yaklaşık 2.5 saat süren ifadesinde il binasının alınış sürecini detaylı olarak anlattı. Binayı almak amacıyla ‘Bir tuğla da sen koy’ kampanyası başlattıklarını ifade eden Kaftancıoğlu şunları kaydetti: (Binayı) Bizzat gördüm ve çok beğendim. Ancak Avukat bey mal sahibinin binanın gerçek değerini tapuda resmi olarak gösterilmesini kabul etmeyeceğini söyledi. Siyasi partiler taşınmaz satın alımlarında herhangi bir vergi ödemedikleri için ben özellikle satın alınan gerçek değerin tapuda resmi olarak gösterilmesi konusunda ısrarcı oldum.

SORUMLULUK BANA AİT

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O tarihlerde uzun süredir bina arayışı içerisinde olmamız ve binanın CHP il örgüte çok yakışacağını düşündüğümden dolayı, satıcının bize ilettiği tapuda rayicin üzerindeki bedel olan tapu bedeli ile geriye kalan kısmın elden verilmesini kabul ederek binayı satın alma konusunda anlaştım. Bu konuda bütün sorumluluk bana aittir.

Kaftancıoğlu “Ali Rıza Braka’ya elden ödenen 17 milyon TL parti gideri olarak veya herhangi bir kayıt altında resmi bir belgede yer almakta mıdır?” sorusuna da “Bu 17 milyon TL’nin parti gideri olarak kaydedilip kaydedilmediğini bilmem mümkün değildir. Bu konuda gider kaydı tutmak benim yetkim ve görev alanımda olan bir şey değildir.”

Kaftancıoğlu CHP olarak hiç kimseye komisyon vermediklerini de ifade etti.