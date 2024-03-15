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Para sayma görüntüleri... 2 kişinin ifadesi alındı

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#CHP
Para sayma görüntüleri... 2 kişinin ifadesi alındı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:00

Başsavcılık bu görüntülere soruşturma başlatmıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para sayma görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz şüpheli olarak ifade verdi. Fatih Keleş’in ise bugün savcılığa gelerek ifade vermesi bekleniyor.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para sayma görüntüleri, CHP İstanbul il binasında çekildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntülerine ilişkin re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Fatih Keleş ile CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. 

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB#CHP

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