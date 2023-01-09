Papa: Erdoğan, barışa yönelik gayretlerini sürdürmeli

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Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Franciscus'un Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin sözlerine yer verdi.
Göktaş, paylaşımda "Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan’da da takdir topluyor. Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli” dedi.
Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan’da da takdir topluyor. Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında, “Cumhurbaşkanı @RTErdogan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli” dedi. pic.twitter.com/DMtJoN4SEv— Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) January 9, 2023