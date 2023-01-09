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Papa: Erdoğan, barışa yönelik gayretlerini sürdürmeli

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#Papa Franciscus#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vatikan
Papa: Erdoğan, barışa yönelik gayretlerini sürdürmeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 20:43

Papa Franciscus, Vatikan'da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Papa Franciscus, açıklamasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli” ifadelerini kullandı

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Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Franciscus'un Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına ilişkin sözlerine yer verdi.

Göktaş, paylaşımda "Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları Vatikan’da da takdir topluyor. Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabulünde kendisiyle tokalaşmamız sırasında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışı sağlamaya yönelik gayretlerini sürdürmeli” dedi.

 

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#Papa Franciscus#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vatikan

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