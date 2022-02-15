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Pandemide bahar umudu

#Omikron#Pandemi#Bahar
Pandemide bahar umudu

Omikron varyantının etkisiyle yüz binlere kadar tırmanan vaka sayılarında düşüş seyri başladı. Uzmanlar, vaka artış hızının durakladığı plato dönemine 3 hafta sonra girileceğini öngörüyor. Mart ortasında düşüşün hızlanması, bahar aylarında virüs baskısının azalması, mayısla birlikte de rahatlama bekleniyor...

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Edinilen bilgiye göre, pandeminin seyri, kentlere ve bölgelere etkisi ve bahar aylarına doğru beklenen gelişmeler, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendiriliyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, Omikron’un yeni varyantı BA2’nin nasıl dönüşeceği yakından izleniyor. Ancak normal koşullarda, mevsimsel etkiyle birlikte, bahar aylarıyla virüs baskısı azalacak. Yaz aylarında büyükşehirlerden Anadolu’ya doğru olan hareketliliğin, geçtiğimiz yaz ayları kadar etkili sonuçları olmayacağı belirtiliyor. Mart ayının ikinci yarısında vaka sayılarının Türkiye genelinde düşme eğilimine gireceği, mayıs ayında normalleşmenin artacağı, vaka sayılarına bağlı olarak kuralların gevşeyeceği belirtiliyor.

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ÖLÜM ORANLARI

Uzmanların kafa yorduğu diğer önemli konuyu ise ölüm oranlarının yüksekliği oluşturuyor. Aktif vaka sayısı arttıkça ölümler de artmaya başladı. Ocak ayının sonundan bu yana günlük vaka sayısı günlük iyileşen sayısından az olduğu için aktif vaka sayısının hızla arttığı ifade edildi. Hiç aşı olmayan 18 yaş üstü nüfusun 4 milyon 300 bin civarında, hatırlatma dozlarını olmayanların sayısının ise 20 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

SEYİR DURUMU

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Yapılan toplantılarda, İstanbul’da gerileme olmasına karşın, artış eğiliminin kaynağının Anadolu illeri olduğu belirtildi. Ankara, Eskişehir, İzmir’in yanı sıra, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde artışın sürdüğü belirtildi. Salgının üreme hızında azalma olduğu, halen yüksek olmasına karşın, pozitif test oranının son bir haftada yüzde 23-24’lerden yüzde 20 civarına gerilediği kaydedildi. Can kayıplarının en az iki hafta daha yüksek rakamlarda seyretmesi bekleniyor.

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#Omikron#Pandemi#Bahar

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