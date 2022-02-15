Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mı?

Altı muhalefet liderinin çalışma yemeğinin perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Toplantının başında Kılıçdaroğlu ev sahibi sıfatıyla bir açılış konuşması yapmış. Bir anlamda da toplantının çerçevesini çizmiş. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin başlıkların ele alınacağını ve bundan sonrasına ilişkin sürecin yol haritasının belirleneceğini ifade etmiş.

Millet İttifakı’nın yumuşak karnı Parlamenter Sistem’e dönüş değil. O konuda mutabakat var.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU

Millet İttifakı’nın yumuşak karnı cumhurbaşkanı adaylığı. Bir çatlak yaşanacaksa o konuda yaşanacak. Kılıçdaroğlu bunu çok iyi biliyor. Kendi açısından da akıllı bir strateji yürütüyor. Cumhurbaşkanı adaylığını ortaya atıp kriz çıkarmak yerine önce 6 partinin ittifak kurmasını sağlıyor. Birkaç kaynaktan kontrol ettim, toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girilmemiş. Bu konuda çekinceleri olan Davutoğlu dahi açmamış.

Kılıçdaroğlu şartlar olgunlaştıktan sonra bu kez kendi cumhurbaşkanı adaylığını masaya sürecek. Ekrem İmamoğlu’nun altından halıyı çekiyor. Çok akıllı gidiyor.

İKİNCİ AŞAMA

Bundan sonraki ikinci adım 28 Şubat’ta liderlerin ortak açıklaması olacak. Ama iş orada bitmeyecek. Yol haritasını belirlemek üzere bir heyet oluşturulacak. Bu heyet aynı zamanda seçime kadar yapılacak olan çalışmaları koordine edecek.

Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu, diplomaside kullandığımız güven artırıcı önlemleri siyasette uyguluyor.

LİDERLER AYDA BİR TOPLANACAK