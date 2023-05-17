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Palalı Sabri beraat etti

Güncelleme Tarihi:

#Mahkeme#Avukat#Duruşma
Palalı Sabri beraat etti
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldırdığı için kamuoyunda ‘Palalı Sabri’ olarak tanınan Sabri Çelebi, Fas-İstanbul arasında fuhuş hattı kurduğu iddiasıyla İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

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Dün görülen son duruşmaya Sabri Çelebi’nin de arasında bulunduğu 6 sanık katıldı. Son savunması sorulan Sabri Çelebi “Beraatımı talep ediyorum” dedi. Çelebi’nin avukatları ise mağdur kadınların şikâyetlerinin olmadığını belirtti.

‘FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK DEĞİL Mİ’

Karar için verilen arada duruşma salonundan çıkan Sabri Çelebi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Fotoğraf çekmek yasak değil mi?” diye tepki gösterdi. Karar açıklanırken de sanıklardan hiçbiri salonda değildi. Mahkeme başkanı sanıkların nerede olduğunu sorunca, Sabri Çelebi’nin avukatları, “Basından rahatsız oldular” dedi.

Mahkeme heyeti, Çelebi’nin de arasında bulunduğu tüm sanıklar hakkında ‘örgüt kurmak ve insan kaçakçılığı’ suçlarından yeterli kanıt bulunamadığı için beraat kararı verdi.

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#Mahkeme#Avukat#Duruşma

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