Öztrak: Haberimiz yoktu

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Öztrak, “Bildiğiniz gibi 81 il başkanımız bu zamları protesto etti. Basın toplantılarıyla bu zamlara karşı çıktık. Ayrıca ‘Mutfaklar yanarken milletimize kemer sıktıranlar saraylarında sefa sürerken, millet iradesinin tecelligâhı TBMM tatil yapmamalı’ dedik. Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırma kararını da almıştık” dedi.

GEMİYİ HASARSIZ YANAŞTIRACAK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak,‘CHP’de değişiklik tartışmaları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ileri gelenleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Genel Merkez’in bu toplantıya bakışı nedir ve bu toplantıdan haberi var mıydı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

ETİK OLMAYAN BİR TOPLANTI

“Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken ‘Zoom’ konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya ‘evet’ diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de ‘Genel Merkez’in haberi var mıydı?’ şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu.”

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HEDEFTEKİ İKİ İSİM

- GÖZLERİN çevrildiği dünkü MYK’ya ise Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmadı. Toplantıda, Özel ve Günaydın’ın tepkilerin hedefi olduğu ve görevlerinden ayrılmaları gerektiğinin dillendirildiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu’nun, sızan Zoom kaydıyla ilgili “Kabul edilemez” ifadesini de kullandığı ancak kurmaylarından parti içi tartışmaları kamuoyu önünde yapmamalarını istediği de öğrenildi. İstifa için CHP’nin 130 milletvekilinden en az 66’sının oyu gerekiyor.

KAYDI KİM SIZDIRDI?

Zoom kaydını kimin sızdırdığı merak konusu oldu. Muhalif kanat yönetimi işaret ederken, yönetime yakın kaynaklar ise “Sonuçta partiye zarar verecek böyle bir kaydı kim sızdırmak ister?” diyerek iddiaları reddetti. İmamoğlu’nun sızan kayıtta zaman zaman adı ve görüntüsü yer almayan bir katılımcıya dikkat çekmesi, kulislerde, “Sızıntının kaynağı toplantının bu gizli katılımcısı mı?” tartışmasına da yol açtı.

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KATILANLAR NE DEDİ?

- Zoom toplantısının katılımcılarından Tezcan, toplantıdan bir kesiti “darbe girişimi, ihanet” diyerek sızdıranlara “korsan grup” tepkisinde bulunup, “Benim arzum CHP’nin kurumsal olarak merkez yönetimi bu dilin ve ifadenin bir parçası olmamalı” dedi.

Altay da sızıntı için “Gizli saklı bir durum yok, sorun var ve tartışıyoruz” diye konuştu.

Günaydın, “PM üyeleri olarak görevden alınan il ve ilçe başkanları hakkında konuştuk. Parti tüzüğüne göre hareket ediyoruz” dedi.

ÖZEL: İSTİFA ETMEYECEĞİM

CHP Grup Başkanı Özel de MYK’da istifasının istendiği iddialarının doğru olmadığını savunarak, “Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden kaçmayacağımı ilan ederim” dedi. İmamoğlu’nun toplantıya katılması ile ilgili de “Partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak genel merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz” diye konuştu.