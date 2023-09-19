Özrü kabahatinden beter

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Sosyal medya sitesi Reddit’te paylaşılan cami içerisinde içki şişesi fotoğrafı, büyük tepkiye neden oldu. Paylaşımı yapan hesap altına da, “3200 caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar. Bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim” mesajını yazmıştı. Fotoğrafın çekildiği caminin İstanbul Ataşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi olduğu tespit edildi. Paylaşımı yapan 18 yaşındaki S.Y.Ö. önceki gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan tutuklandı.

‘OLAYIN BURALARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM’

S.Y.Ö. ifadesinde, “Ailem çok dindardır. Çok sert tartışmalar yaşadık. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Amacım saygısızlık yapmak değildi. Çok pişmanım. Olayın buralara gelebileceğini düşünememiştim. Böyle boş bir paylaşımım yüzünden ülke ayağa kalktı. Bu kadar insan uğraştı. Can güvenliğim tehlike altına düştü. Camide içki içmedim. Sadece mizah amaçlı fotoğraf çektim. Enerji içeceği ve bardak boştu” dedi.