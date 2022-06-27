Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Türkiye hamlesi

Haberin Devamı

Vehbi Koç Vakfı Yeni Nesle Umut Cesaret ve İlham Veren İnsanlığa Üstün Hizmet Ödül Töreni önceki gece Koç Üniversitesi’nde yapıldı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün kazananları, geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına katkı sağlayan biliminsanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi Koç ise profesörlere şeref doktorası diplomalarını verdi.

Prof. Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin, düzenlenen basın toplantısında soruları da yanıtladı. Çalışmalarının daha çok kanserle mücadele alanında devam edeceğini belirten Prof. Dr. Özlem Türeci, sıtma, tüberküloz, otoimmün gibi hastalıklarla ilgili çalışmaların yanı sıra pandeminin tam olarak bitmediğini o nedenle COVID-19 çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Türeci, çalışmalarını Türkiye’de de devam ettirmek ve Türkiye’de daha aktif olmak istediklerini dile getirdi.

Haberin Devamı

'YENİ BİR DALGA KAPIDA'

Prof. Dr. Uğur Şahin ise “Türkiye’de kanser ve immünoterapiler kapsamındaki klinik araştırmalarımızı artırmak istiyoruz. Bir kuruluşla birlikte Türkiye’de klinik bir ekip oluşturmak istiyoruz. Türkiye’de bir genel müdür görevlendirdik ve klinik ekibimiz için çalışmalarımız sürüyor. Öyle tahmin ediyoruz ki önümüzdeki yıl BioNTech markası altında klinik çalışmalarımızı başlatacağız. Ayrıca işbirliklerimiz kapsamında Türkiye’de devam eden birtakım klinik çalışmalarımız var. Akciğer kanseriyle ilgili çalışmalarımız da bunlar arasında” açıklamasında bulundu.

Basın toplantısında bir soru üzerine “Gelecekte bizi neyin beklediğini bilmiyoruz” diyen Prof. Dr. Uğur Şahin, şunları söyledi: “En azından çok yoğun ve olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebiliriz. Ancak şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga kapıda. Bunun zararsız olacağına dair elimizde bir veri yok. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Omikron’a uyarladığımız aşılarımız olmuştu. Uyarlanan aşıların daha iyi performans gösterdiğine dair veri paylaştık. Umuyoruz ki aşılara ihtiyacımız olmayacak, şayet olursa bu aşıların kullanılabilir olduğunu belirtmek isterim. Şu anda Omikron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. Yaz sonu, sonbahar gibi yeniden maskelerimizi takmaya başlayabiliriz.”