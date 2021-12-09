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Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’nun ‘elektrik’ açıklamasına eleştiri

#Mehmet Özhaseki#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’nun ‘elektrik’ açıklamasına eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da yaptığı konuşmayı eleştirerek, “Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa'da yaptığı, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözlerini eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş. ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz’ demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP’de olduğunu galiba unutmuş. Sizin kuru sıkı atmalarınıza Milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz” diye konuştu. Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa’da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni.”

Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’nun ‘elektrik’ açıklamasına eleştiri

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#Mehmet Özhaseki#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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