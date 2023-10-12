Özgür Özel'den Özgür Çelik’e tebrik ziyareti... 'İstanbul kongresi, İstanbul için çok iyi bir sonuç doğurdu'

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CHP İstanbul İl Kongresinde il başkanlığına seçilen Özgür Çelik, görevini dün Canan Kaftancıoğlu'ndan devraldı. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik’e bugün tebrik ziyaretleri de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İBB Meclisi grubunun ziyaret gerçekleştirdiği Çelik’e, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel de tebrik ziyaretinde bulundu. İkili, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. Özel, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"İL BAŞKANLIĞI CHP’DEKİ EN AĞIR SORUMLULUKLARDAN BİR TANESİ"

Çelik’i yeni görevinden ve ilçe başkanlığındaki başarılarından dolayı tebrik eden Özgür Özel, "İstanbul İl Kongresi’nin üç önemli sonucu var. Bir tanesi sayısal sonuç. O sonuçla şu an meşgul değiliz. O delegelerimizin verdiği karar ve İstanbul kurultayı gittiğinde orada meşgul olunacak bir mesele. Diğeri, Türkiye siyaseti üzerinde yaratacağı psikolojik etkisi. O çok olumlu bir etki yarattığını, Pazar gününden itibaren hep birlikte görüyoruz. Bir yandan da CHP üzerinden bütün Türkiye’ye, İstanbul’daki çok değerli delegelerimizin verdiği bir mesaj var. Bir profile oy verdiler, ben o profile dikkat çekmek istiyorum hep. O da 40’lı yaşlarında, partide yetişmiş, daha önce partide yaptığı önceki görevini başarıyla yapmış, bir üst göreve talip olmuş ve kongre sırasında İstanbul’u daha iyi nasıl yöneteceğini anlatan ve bunun dışında bir başka tartışmayla meşgul olmayan bir adaya görevi verdi delegelerimiz. Partimiz bizden önümüzdeki yerel seçim gündemini de gözeterek kongre ve kurultay süreçlerini tamamlamamızı, yenilenmemizi, birleşmemizi, güçlenmemizi ve görevlerimizi titizlikle yerine getirmemizi bekliyor. Şüphesiz İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki en önemli temsiliyet ve en ağır sorumluluklardan bir tanesi. Belediyelerimizin başarılarının örgütümüz tarafından halka iyi anlatılması, şüphesiz bu süreçte en çok ihtiyaç duyacağımız şeydir" diye konuştu.

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"PARTİMİZ AÇISINDAN UMUT DALGASININ YÜKSELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

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Özel, “İstanbul’da 14 belediyemizi artırmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğu, elimizi kolumuzu bağlayan büyükşehir belediye meclisinde çoğunluğun sağlanamamasının verdiği sıkıntıyı hızla aşmamız gereken bir süreçteyiz ve özellikle 39 ilçe başkanımızla, ilçe başkanlığından gelen, onların sorunlarını, beklentilerini bilen, onların nasıl katkılar yapabileceği konusunda potansiyellerini en doğru değerlendirebilecek isim bu kritik seçimde İstanbul İl Başkanı olma görevini üstlendi. Ben bunu çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Türkiye’nin gözü üzerinde olan bir kurultaydan, verdiğiniz mesajların, delege tarafından da tasdik edilmesi ve ardından yürüttüğünüz süreç açısından da ben partimiz açısından bir kez daha büyük bir umut dalgasının yükseldiğini düşünüyorum. İstanbul’la ilgili umudumuz, bundan sonraki sürece yönelik çok olumlu beklentilerimiz Pazar gününden sonra bir kat daha artarak, bugünkü ziyarete gelirken ki duygu durumumuzu oluşturdu" ifadelerini kullandı.

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ÇELİK: GENÇ VE TECRÜBELİ ARKADAŞLARIMIZIN ENERJİSİNİN BULUŞTUĞU BİR SONUÇ ÇIKTI

Özel’e çalışmaları ve ziyareti için teşekkür eden Çelik, "İstanbul Kongresi’nde 40’lı yaşlarda bir genç il başkanı seçildi ama bu kongrenin ilçe süreçlerini değerlendirdiğimiz zaman da gencecik arkadaşlarımız ilçe başkanı oldu. Neredeyse yarısına yakını gençlerden oluşuyor. 25 yaşında, 27 yaşında, 30 yaşında, 33 yaşında gencecik arkadaşlar var ama çok tecrübeli arkadaşlar da var. Sadece il başkanı değil, bir anlamıyla ilçelerde de bir genç ilçe başkanlarıyla çok tecrübeli arkadaşlarımızın enerjisinin buluştuğu bir sonuç İstanbul’da ortaya çıktı, bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

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"İSTANBUL KONGRESİ, İSTANBUL İÇİN ÇOK İYİ BİR SONUÇ DOĞURDU"

Bir gazetecinin İstanbul il listesini sizin listeniz mi kazandı şeklinde yorumlar var, bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna da Özgür Özel, “Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en büyük derdi vesayet savaşları. Ben her alandaki vesayeti ve vesayet savaşını reddediyorum. Bana da, sayın başkana da geçmiş dönemlerde çeşitli yakıştırmalar yapıldı. Ben sayın başkanın kimin adayı olduğunu gösterdiği o Atatürk’ün resmini kaldırdığı cevap konuşmasını çok beğendim. İstanbul İl Kongresi’ne önce katılmayı düşünüyordum, sonra baktım ki bir grup bu kongreyi sanki bir erken kurultaya çevirmeye çalışıyor. Oysaki İstanbul İl Kongresi İstanbul Örgütü’nün kongresidir ve kendi kararlarını verecekleri kongredir. Bu kongrenin sonuçları, gelecek açısından doğuracağı sonuçlar, gelecekte zaten görülecek, tartışılacak. Bugünden o konuda sayılar konuşmak, rakamlar konuşmak, başka şeyler konuşmak yerine, kongrenin bugün İstanbul açısından doğurduğu sonuca bakmak lazım. Ben o yüzden kongreyi de kim görevlendi ve görevlendirilirken kongrede ne dedi, delege neye değer verdi ona bakıyorum. Tartışmaya, kavgaya, polemiğe değil, İstanbul’u nasıl daha iyi yönetebileceğini anlatan genç bir adaya oy verdi. Bu hepimiz açısından çok önemli bir mesajdır. Bunun dışındaki değerlendirmeler, İstanbul İl Kongresi’nden sonra İstanbul’un 39 ilçeyle birlikte bir bütün olarak hareket etmesi zaruretini ve bu konudaki başta başkan, bütün yöneticilerin bu konudaki arzusunu tartışmaya açar. İstanbul Kongresi, İstanbul için çok iyi bir sonuç doğurdu. Türkiye için doğurduğu sonuçları da o gün geldiğinde hep birlikte yaşayacağız" yanıtını verdi.