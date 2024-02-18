Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme! Lütfü Savaş aday tanıtım toplantısına katılmadı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısında konuşan Özgür Özel, "Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılarda oluyor. CHP'de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri sürdürdük. Seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, sokağın sesine kulak verdik, Parti Meclisi ve milletvekillerimiz dinledik. 3 bin araştırma yaptırdık. Adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik" ifadelerini kullandı.

CHP aday tanıtım toplantısını takip eden CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, şu bilgileri aktardı:

Özgür Özel'in verdiği başlıklar yerel seçime yönelik. Bilindiği üzere CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu2na buraya gelmesi için özel davet gitmişti. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin aday tanıtım lansmanına katılmadı. Özgür Özel de açılış konuşmasında ilk olarak eski genel başkanlara minnetlerini iletti. Özel, "Hayatta olmayanları rahmetle, aramızda olmayan iki genel başkanımızı minnetle ve burada olan genel başkanlarımızı sevgiyle selamlıyorum" dedi.

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Bir yandan da gözler Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının çekilip çekilmeyeceğinde. Ve tabi Esenyurt Belediye Başkanı Ali Gökmen için de aynı şekilde belirsizlik var. Her iki isminde bugün aday tanıtım toplantısında olmadığını belirtelim. Zaten Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü anmasında Lütfü Savaş'a tepki gelmişti. Ve geri çekilmesi gündemdeydi. Sonrasındaysa Özgür Özel, "Alternatif arayışı içindeyiz demişti. Daha sonra da "Alternatif bulamadık" demişti.

SON GÜN 20 ŞUBAT

Eğer geri çekilirse 20 Şubat'a kadar süre var. Çünkü YSK'ya aday listesinin gönderilmesi gerekiyor. Gözler de bir yandan da Esenyurt'ta. DEM ve CHP Esenyurt konusunda uzlaşıya vardı. Dün DEM Parti bunu duyurmuştu. Esenyurt için CHP bir aday belirlemişti Ali Gökmen. Gökmen'in adaylığının çekildiği de konuşuluyordu. CHP tarafından bu ne doğrulandı ne de yalanlandı.

PARTİDEN İSTİFA EDENLERE SERT CEVAP

CHP'den istifa edenlere de yanıt veren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

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Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum.

Esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, kendisi olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, 'çok istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım' dediğinde güne başlayanlar var. Kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanya için kendisine belirlediği bütçeyi ilçe belediyesine teklif edenler var.3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var.