Özgür Özel'den Dikili'de yerel seçim mesajı: Tarihi rekorla Adil Başkan seçilecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programının ikinci gününde Dikili ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda 'Halk Buluşması'na katıldı. Özel, kendisi için çok önemli olduğunu belirttiği Dikili ilçesinde, Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılı öğrenciyken, yaz aylarında plajda çadır kurup festivallere katıldığını anlattı. Özel, konuşmasında, "Kendi evimdeyim. 1980'lerde 12 Eylül Darbesi, solun üzerinden tanklarla geçmişken, Dikili solun sesini tekrar yükselttiği, örgütlü mücadele için kol kola girmelerin başladığı bir kentti. Dikili, özgürlükler, demokrasi, sosyal devlet için unutturulmaya çalışılan değerlere sıkı sıkıya bağlı bir yer. Dünden bugüne Dikili'ye hizmet eden belediye başkanlarımıza, efsane Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanı tercihinde bulunurken 11 aday adayı başvurdu. Hepsi birbirinden değerliydi. Hepsinin yarınlarda kentimize önemli katkıları olacak. Bir tercih yaparken genel kural memnuniyet anketi, İzmir seçmeninin beklentisi yüksek, notu kıttır. Ancak Dikili memnuniyet anketine baktığımızda ilk 3 ilçenin içinde yer alıyordu. Dikili'de konuşacak bir şey yok. Üzerinde en kısa konuştuğumuz ilçe Dikili'ydi. Adil Kırgöz belediyenin mali tablosunu düzeltmiş, eksik kalan hizmetleri tamamlamış, yeni projelere başlamış ve bunu sizlere iyi anlatmış. Sizlerden destek almış noktadaydı. Kendisini ve ekibini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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'11 BÜYÜK KENTİ BİZE VERDİLER'

Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlerken işi gücü İzmir olacak birini aradıklarını anlatan Özel, sakin, kararlı, büyük projeleri titizlikle yapacak kişinin Cemil Tugay olduğunu dile getirip, şunları söyledi:

"2019'da seçime ittifakla girmiştik. CHP'nin yanında ittifak ortağı partiler vardı. Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik ama başarılı olamadık. Herkesin gerekçeleri var. Bir beklentisi olanlar var. Recep Tayyip Erdoğan, 2018 seçiminde rejime kasteden Anayasa değişikliğiyle tek adam yetkilerini eline aldığında karamsardık. 2019 seçimlerinde seçmen sandıkta bu orantısız gücü dengeledi. Bu sistem bir kişiyi seçiyor, her şeye o kişi karar veriyor. Bakanlar aynı kalemle atanıyor. İzmir'e vali atadığı kalem aynı dolma kalem. Aynı kalemle Dikili'ye kaymakam da AK Parti ilçe başkanını da atıyor. Sapla saman birbirine karışmış. Bütün yetkiler bir yerde toplanmış. Millet dedi ki 'Dur bakalım, her şey senin elinde değil'. 11 büyük kenti bize verdiler. Bir anda büyük karamsarlık umuda dönüştü."

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'İZMİR İTTİFAKINA GÜVENİYORUZ'

İstanbul'da halkçı belediyecilik yapıldığını kaydeden Özel, "Ankara'da Arınç'ın tabiriyle parsel parsel satan Gökçek belediyeciliği gitmiş, öncekinin 4 katı sosyal yardım yapan, insanlara doğal gaz, et dağıtan, emeklilere biner lira dağıtan sosyal belediyecilik gelmişti. Süleyman Soylu, İstanbul'u CHP alırsa PKK'ya verecek diyordu. O yalan ortasından çöktü. 'Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtacak' diyorlardı. Ama ne kimse işinden oldu ne de teröristler iş buldu. Her geçen gün 2 büyük kentimizde olduğu gibi 11 kenti çok iyi yönettik. 2023'te çok umutluyduk. İnanmıştık. Küçük farkla başaramadık. 'İnsanlar artık sandığa gitmeyiz' derken Recep Tayyip Erdoğan 'Büyük kentleri geri alırım, bundan sonra beni kimse durduramaz' diyordu. 12 yaşında çadır kurduğum kentten gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan. Millet teslim oluyor mu olmuyor mu? Şimdi ittifak Ankara'da yok. Bu seçimlere kendi adaylarımızla giriyoruz. Ama geçen seçimleri kazandığımız seçmen yerli yerinde duruyor. Saraya itirazı olan, tek adam rejimine itirazı olan seçmen duruyor. AK Parti'ye arsaları satacağı kentleri bırakmaya kimsenin niyeti yok. Gençlerin festivallerini yasaklayan, onların yaşam biçimine müdahale eden anlayışa kentlerimizi teslim etmeyeceğiz. Dikili kimsenin kimseye kötü gözle bakmadığı güvenli kent olarak kalmaya devam edecek. Bunun teminatı sizlersiniz, CHP'dir. İzmir ittifakına, Türkiye ittifakına güveniyoruz" açıklamalarında bulundu.

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'SİZİ NAMERDE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ'

Konuşmasında Dikili'de hayata geçirilen projeleri de anlatan Özel, "Bizim belediye başkanları çok çalışıp az anlatıyor. 170 kilometre temiz su iletim hattı, Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, dere ıslahı, 3 adet yeni kavşak, kent arşivi ve tanıtım merkezi, 6 kilometre bisiklet yolu, Çandarlı'ya kapalı pazar yeri, taziye evi, 26 adet park, çevre yolları, sıcak asfalt, 450 bin metrekare kilit parke taşı, gündüz bakım evleri, kreşler ve çok sayıda proje hayata geçirildi" dedi.

Bir yandan da yapılmayan projelerin bulunduğunu söyleyen Özel, "Mesela balıkçı barınağının yapılması lazım ama yapmıyorlar. Çandarlı-Dikili arasında yolun yapılması lazım, yapmıyorlar. Dikili'de okul sorunu var, yapmıyorlar. Dikili tarihi bir rekorla Adil Başkan'ı yeniden seçecek. İstedikleri kadar sizi cezalandırsınlar. Hani Hatay halkını, 'Merkezi yönetimde belediye olmazsa hizmet gelmez, Hatay mağdur olur' diye tehdit ediyor ya depremzedeyi bile AK Parti-CHP diye ayırıyor. Bu davranış mertçe bir davranış değildir. Kalbinin yerinde taş vardır. Özgür Özel sizi namerde muhtaç etmeyecek. Şartları zorlayıp balıkçı barınağını da yollardaki iyileştirmeyi de, eğer Karayolları izin verirse, yolun tamamını da biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

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'DİKİLİ ÇİÇEK GİBİ OLACAK'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise bundan sonra Dikili'nin misafiri değil, ev sahibi olduğunu söyleyerek, "Bugünden itibaren beni ev sahibi sayın. Bundan önceki dönemde başarılı çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de iyi işler yaptı. CHP'yiz bayrağı birbirimizden devralırız, daha yükseğe taşımak için mücadele ederiz. Bu şehrin altyapısıyla, üstyapısıyla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Dikili İzmir'in en gözde ilçelerinden biri. Tarımı, turizmi desteklenecek. Önümüzdeki dönem Dikili çiçek gibi bir ilçe olacak. Gücümüzü ve inancımızı bayrağımızdaki altı oktan alıyoruz. Altı oklu bayrağımızı en yüksekte taşıyan genel başkanımızdan alıyoruz. Gücümüzü halkımızdan, ay yıldızlı bayrağımızdan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Çok başarılı olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

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CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz de "2019 Mart'ta göreve geldiğimizde İzmir'in en borçlu belediyesini aldık. Bugün ekonomisi güçlü ilk 3 belediye içinde neredeyse hiç borcu olmayan, sadece kamu kuruluşlarına borcu olan ama kasasında parası da bulunan bir belediyeye sahibiz" dedi.