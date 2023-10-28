Özgür Özel'den CHP İzmir İl Başkanlığı'na ziyaret: Önce partide sonra Türkiye'de iktidara yürüyeceğiz

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CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, partisinin 38'inci Olağan Büyük Kurultayı'na sayılı günler kala İzmir'de partililerle bir araya geldi. Özel, ziyaret ettiği CHP İzmir İl Başkanlığı önünde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan ve Gökçe Gökçen ile İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve birçok belediye başkanı ile çok sayıda partili programa katıldı. Özel için İl Başkanlığı önünde kürsü kuruldu. Kürsünün konulduğu sokak partililerce dolduruldu. Partililer, 'Değişim var', 'İzmir özgürleşecek' ve 'Özel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz' yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık, sık sık 'iktidar' ve 'değişim' sloganları attı.



'KURULTAY'DA KAVGA, BÖLÜNME BEKLEYENLER AVUÇLARINI YALASINLAR'



İlk olarak kürsüye gelen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Özel'e seçimde başarılar diledi. Seçime birlik ve beraberlik içinde gireceklerini vurgulayan Aslanoğlu, "Bizler bugünden sonra da el ele, kol kola, gece gündüz, yerel seçimler için çalışacağız. Bizler örgütlü insanlarız. İlçe ve il başkanları örgütün birlik ve beraberliği için çalışacak. Kurultayda kavga, bölünme bekleyenler avuçlarını yalasınlar" dedi.

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