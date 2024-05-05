Özgür Özel gazetecilere anlattı: Ahlatlıbel’de ne konuştular

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Özel daha sonra gazetecilere Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı:

-O TWEETİ ÜZERİME ALMADIM: “Ahlatlıbel’de Sayın Genel Başkanımızla (Kılıçdaroğlu) hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. İki taraf da kazanan taraf sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Hem Meclis Başkanı’yla hem Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmemizle ilgili detayların önemli bir kısmını paylaştım. Ben o tweet meselesini hiç üzerime almamıştım, almamakla da doğru yapmışım.

-YEDİĞİMİZ EN KEYİFLİ YEMEKTİ: Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmeden önce Sayın Genel Başkan’ı telefonla aradığımda bana görüşmeyle ilgili önerileri olmuştu. ‘Şu söylenebilir, şunu söylerse bunu hatırlatsak iyi olur’ dediğine göre görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa, ‘Benim söyleyecek sözüm yok niye gidiyorsunuz’ derdi. Yaptığım görüşmenin değerlendirmesinde, kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe yönelik de ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. O yüzden öyle bir sorun alanımız yok. Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle ilgili umutlarımız var, bu konuları konuştuk. Sayın Genel Başkan’la çok defa yemek yedik, bu kadar keyifli bir yemek hiç yememiştik.

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-ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMESİ: Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin gündemiyle ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

(Gezi davası tutukluları) Ben Sayın Erdoğan’a özellikle Tayfun Kahraman’ın Bülent Arınç’la ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattım ve belgeleri kendisine bıraktım. Dedim ki; Arınç’la görüştüğünde siz yurtdışındaydınız; ‘Cumhurbaşkanı dönmesin, bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın’ dedilerse hiçbirini içeriden çıkarmayın, bu bir darbe girişimidir.’ Ama ne demişlerdi? ‘Ağaçları kesmeyin, AKM’yi yıkmayın, gaz fişeğini silah gibi kullanmayın.’ Bu talepler son derece masum talepler. Bu kişi hapiste tutulmamalı.

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-SAATİ SORSAN ‘KAVALA’ DİYORLAR:

(AİHM’in Osman Kavala kararı) Geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeydim. Orada Türk heyetini de ziyaret ettim; 18 üyeye verilen bir odaları var. Hangi partiden olursa olsun hepsinin derdi şu: ‘Burada ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor. AİHM kararına uyulmayınca bize adım attırmıyorlar’ diyorlar. Saati soruyorsun, ‘Sen önce Kavala’yı çıkarttır’ diyorlar. Yeniden yargılama mı, yargılamanın yenilenmesi mi, en doğrusunu hukukçular bilir. Ama bir yol bulunsun, Türkiye bu cendereden kurtulsun.”

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Özel’i, Ankara’nın ilçelerinde kazanan CHP’li belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte karşılayan Yavaş, Meclis salonunda geçmiş icraatı ve gelecek projeleriyle ilgili sunum yaptı.