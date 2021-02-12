Özgecan’ı anarken... 4 acı daha

MERSİN’de yaşayan 19 yaşındaki Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 tarihinde, okuldan çıkmış, her zaman olduğu gibi minibüse binmiş, evine gidiyordu. Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Ders çıkışı arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezinde vakit geçirdikten sonra Tarsus’tan şehir merkezine gitmek üzere o minibüse bindi. Aile, kızları geç kalınca meraklandı, anne-babaların aklına hep en kötüsü gelir ya, bu kez maalesef akla gelen en kötü ihtimalden daha da kötüsü geldi Özgecan’ın başına. Kimsenin detaylarını bilmek istemeyeceği bir vahşetle öldürüldü Özgecan Aslan.

Özgecan’ı katleden minibüsün şoförü Suphi Altındöken suçunu itiraf etti, babası ve arkadaşının kendisine yardım ettiğini anlattı. Zanlıların yakalanmalarının ardından Özgecan’ın cesedi Cinderesi yatağında vücudunun ve yüzünün bir bölümü yanmış halde bulundu.

TÜRKİYE YAS TUTTU

Kimlik tespiti ancak kıyafetleriyle yapılabildi. Tüm Türkiye bu cinayet karşısında adeta buz kesmişti. Tüm kadın dernekleri, sanatçılar, avukatlar, doktorlar, işçiler kısacası ülkenin her kesimi “Artık yeter, şiddete dur de” dedi. Protestolar yapıldı, cinayet uluslararası basında haber oldu. Türkiye Özgecan’ın yasını tutuyordu. Herkesin kafasındaki tek istek artık kadına yönelik şiddete çözüm bulunması, cinayetlerin sona ermesi için etkin önlemler alınması, yasaların uygulanmasıydı.

1600 AVUKAT REDDETTİ

Hukuk sistemine göre olay ne olursa olsun şüpheliyi savunacak bir avukat olması gerekiyor. Ancak Mersin Barosu’nun 1600 avukatı böyle bir caniyi savunmayacaklarını açıkladılar. Baro davaya avukat vermeyi reddetti. Zanlıların akrabası avukatlığı kabul edince soruşturma ve dava süreci başladı. 3 Aralık 2015’te gerçekleşen son duruşmada mahkeme Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca ‘tecavüz’ ve diğer suçlardan Suphi Altındöken’i 27, arkadaşı Fatih Gökçe’yi 24 yıl daha hapse mahkûm etti. Ahmet Suphi Altındöken, 2016’da cezaevinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü.

2000 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay günü Özgecan çantasında biber gazı taşıyordu. Çünkü kafasında, başına bir şeyler gelme ihtimali vardı. Tüm kadınlarda olduğu gibi... Özgecan Aslan’ın öldüğü 2015 yılından bu yana Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre en az 2000 kadın öldürüldü. Tıpkı Özgecan Aslan gibi tüm ülkenin vicdanına dokunan cinayetler işlendi. Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir, Pınar Gültekin öldürülen kadınlardan sadece birkaçı.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

ÖZGECAN Aslan, dün, ölümünün 6’ncı yıldönümünde Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mezarlığı’nda mezarı başında anıldı. Anma törenine, Özgecan’ın annesi Songül, babası Mehmet Aslan’ın yanı sıra akrabaları, arkadaşları, sevenleri ve bazı bürokratlar katıldı. Baba Mehmet Aslan, Özgecan’ı yıllardır unutmayan herkese teşekkür ettiğini ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediğini söyledi. (Soner AYDIN/DHA)

4 ACI DAHA

1) BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İSTANBUL, Fatih’te yaşayan Mahmut Gürler (37) ve eşi Melek Gürler (32) ev alma konusunda sürekli tartışıyordu. Önceki akşam işten dönen Mahmut Gürler, eşi Melek Gürler’i evin kömürlüğüne çağırdı. Kömürlükte çift arasında, yine aynı konuda başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Mahmut Gürler, eşi Melek Gürler’i boğarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan Mahmut Gürler’in Emniyet’teki sorgusu sürüyor. (Çetin AYDIN / İSTANBUL)

2) BIÇAKLA SALDIRDI

BURSA’da yaşayan Aydan T. (35), yaklaşık 1 yıl önce birlikte olduğu, ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit eden eski sevgilisi Erdal K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna öfkelenen Erdal K., dün 03.30 sıralarında Aydan T.’nin evine gitti. Barışmak için geldiğini söyleyen Erdal K., eski sevgilisinden yine olumsuz yanıt alınca üzerinde bulunan bıçakla Aydan T.’ye saldırdı. Kolundan ve karnından yaralanan Aydan T. hastaneye kaldırıldı. Kaçan Erdal K., her yerde aranıyor. (İsmail Hakkı SEYMEN / DHA)

3) AİLESİNİ KATLETTİ

İZMİR’de inşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Ü. (42), iddiaya göre, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Ü.’yü (40) öldürdü. Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.’yü (5) yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar girişiminde bulundu. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Baykent Ü.’nün, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürüldü. (Kadir ÖZEN-Cevdet ŞEN / DHA)

4) ÇOCUKLARI BULDU

HATAY’da yaşayan Ercan Y. ile Şule Y. (45) çifti arasında, önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Y., eşini boğazından ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Şule Y., yere yığılırken, Ercan Y. ise kaçtı. Çiftin çocukları, dün sabah saatlerinde annelerinin hareketsiz yattığını görünce komşularına haber verdi. Şule Y., kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ercan Y. ise polise giderek teslim oldu. (Sedat İSKENDEROĞLU / DHA)