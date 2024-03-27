Özel'in 'adaylarınızı çekin' çağrısına Akşener'den çok sert tepki: Türk siyasetinde böyle cıvıklık olmamıştır

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Yerel seçimlere son 4 gün kala İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, partisinin mitinglerinde İYİ Parti seçmenine seslenip oy istemiş ve İYİ Parti adaylarının geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya İYİ Parti lideri Meral Akşener'den peş peşe tepkiler geldi.

"BUNUN ADINA 'YAN GEL OSMAN' DENİR, ÇALIŞIN KARDEŞİM"

Meral Akşener, Edirne'nin Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde seçimlerini sürdürdü. Akşener, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde partisinin Edirne Belediye Başkanı Adayı Hamdi Sedefçi'ye destek istedi. Kalabalığa seslenen Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamdi Sedefçi'nin çekilmesine yönelik sözlerine tepki gösterip, "Edirne'nin efsane başkanı Hamdi Sedefçi beyefendiye oy istemeye geldim. Hamdi Bey, aday olduktan sonra elbette gereğini yaptı. Çok çalıştı ve bu çalışmanın neticesinde bugün Edirne'de birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Yalnız enteresan bir durum var, kimseye yaranamıyoruz. Bugün buraya gelip, 'Hamdi başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor' denmesi, en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın vay efendim, Hamdi başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin; kazanalım.' Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'Yan gel Osman' denir; çalışın kardeşim" dedi.

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'ORDU'DA DA BİZİM ADAY BİRİNCİ SIRADA'

Özel'in Ordu'daki söylemlerini de eleştiren Akşener, "En başından şunu söyleyeyim; Hamdi Sedefçi birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisini çok güçlü getirin ki biz de iktidarın her türlü gücünü bilek gücüyle böyle büke büke Edirne'ye getirelim. Bu arada Edirne'de 'AK Parti gelmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin' diyen Sayın Özgür Özel, Ordu'da ne yaptı biliyor musunuz? Ordu'da da bizim aday birinci sırada. İkinci sırada AK Parti var, CHP çok geride, bayağı geride. CHP'lilere seslendi, 'AK Parti kazanmış, öbürü kazanmış, bizim için önemli değil. Dolayısıyla partimize oy verin' dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" diye konuştu.

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"TÜRK SİYASTİNDE BÖYLE CIVIKLIK OLMAMIŞTIR"



Akşener, Keşan'daki temaslarının ardından İpsala ilçesindeki iftar programına katıldı. Burada da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'deki yaptığı konuşmaya değinen Akşener, "Biri çıkıyor diyor ki; Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki; 'Sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz yoksa AK Parti kazanır. İYİ Parti'nin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı. Öbürü de çıkıp diyor ki; 'Sakın ola AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' İşte Halil İbrahim Sofrası, işte bayram sofrası dediğim şey bu. Bu rahat seçmenin sorununu görmeden çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik. Enteresan bir biçimde hür ve müstakil olarak bu seçime katılmak kararını verdiğimizden beri, meğerse CHP'yi destekleyen, diğer muhalefette bulunan DEM'i destekleyen, TİP'i destekleyen ne kadar gazeteci, gazetecimsi, televizyon ne vardıysa 24 saat bize hakaret ediyor, iftira ediyor." dedi.