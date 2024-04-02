Özel’e bile sürpriz oldu... CHP’de 47 yıl sonra gelen başarının şifreleri

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YAKIN kurmaylarına göre, seçimi Genel Merkez’de kurmaylarıyla takip eden Genel Başkan Özgür Özel’i Kilis ve Denizli’de alınan sonuçlar şaşırttı. Özel için asıl sürprizin Denizli olduğu belirtilirken, yakın bir kurmayı Hürriyet’e, “Yaptırdığımız anketlerde çoğu yeri alabileceğimizi görüyorduk. Ancak bazılarını bu şekilde farklı alabileceğimizi doğrusu biz bile öngöremiyorduk. Bunlardan biri de Kilis’ti. Biliyoruz herkes için sürpriz oldu ancak Genel Başkan Kilis’in kazanılacağını bekliyordu. Seçim gecesi de dikkatle takip etti. Ancak Genel Başkan en çok Denizli’ye şaşırdı. Çünkü Denizli’de aday değişikliğine gitmiştik ve bu değişikliğin nasıl bir sonuç vereceğinden emin değildik” dedi.

EN ÇOK ONDAN MUTLU OLDU

Aynı kaynaklar, “Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atarak memleketi Manisa ve Afyonkarahisar’ı, 47 yıl sonra yeniden Amasya’yı, Bartın’ı, Giresun’u, Kastamonu’yu, yine uzun aradan sonra özellikle AK Parti’nin önemli kalelerinden Bursa’yı, Balıkesir’i kazandığına da çok sevindi” dedikleri Özel’i en çok mutlu eden sonucun ise kurultay süreciyle birlikte partide yaşanan “değişim”in seçmende de karşılık bulması olduğunu söylediler. Parti kurmaylarına göre seçim sonucuna ilişkin, “Değişim, halkta da karşılık bularak tescillendi, bundan da çok mutlu oldum” yorumu yapan Özel, “Birçok genç ve kadın adayımız vardı, çoğu da kazandı. Yeni bir kuşak görevi devraldı. Seçimin en mutluluk verici sonuçlarından biri de bu” mesajını verdi. Başarıyı getiren nedenler arasında Özel’in kampanya stratejisinin öne çıktığını da belirten yakın kurmayları şu değerlendirmeleri yaptılar:

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KAVGA ETMEYEREK KAZANDI

“Kampanya boyunca karşı tarafın gündemine takılmadı. O nedenle ‘DEM Parti ile ittifak’ ya da ‘para kuleleri’ gibi karşı taraftan sahamıza yuvarlanan hiçbir topa mümkün olduğunca girmedi, uzak durdu. Daha baştan, ‘Ben Erdoğan ile kavga etmeyeceğim’ dedi ve etmedi. Toplumda karşılığı olmayan hiçbir söyleme girmedi. Her konuşmada ısrarla ekonomiyi, yoksulluğu, özellikle emeklilerin durumunu gündeminde tuttu. Öyle ki, emekliler her konuşmasında en çok tekrarlanan başlık oldu. Hem ülkenin yoksulluk, emekliler gibi sıcak gündemi hem de Türkiye İttifakı söylemi toplumda karşılık buldu. Yine kampanyasının odağına oturttuğu iktidarı yerelde dengelemek, bunun için de iktidara ‘sarı kart’ gösterilmesi söylemleri de tuttu.

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TEPKİ CHP’DE ÖRGÜTLENDİ

Toplumda, özellikle ekonomi kaynaklı kendiliğinden akan bir tepki vardı. Kampanya sürecinde bu tepkilerin önemli bir bölümü bizde örgütlendi. Sadece tek başına kampanyanızın kavram seti bu sonucu almanızda yeterli olmazdı. Buna güçlü bir arka plan gerekiyordu, bunu da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yerel yönetimlerimizin bugüne kadar uyguladığı özellikle sosyal belediyecilik uygulamaları oluşturdu. Zaten tek tek adaylarımızın kampanyalarında da güçlü sosyal destek programları önemli başlık oluşturdu. Bu olumlu algı da meydanlardaki söylemlerin etkisini güçlendirdi. Sonuçta da hem meydanlarda kendi özgün gündemine sadık kalıp ne iktidar ne muhalefet, kimseyle kavga etmeyerek, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin kırgın, küskün seçmenimizi de değişim taleplerini bir şekilde karşılık bulmasını sağlayıp yeniden sandığa gitmeye ikna ederek kazandı.





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HESAPLARI DA KAPATTI

Adaylık sürecinde tabanda yaşanan kırgınlıkların önemli bölümü de seçim sürecinde, ‘kol kırılır yen içinde kalır’ atasözündeki gibi bir şekilde aşıldı. Birçok partili varsa da kırgınlığını seçim sonrası için bir kenara bıraktı. Bazı istisnalar hariç genelde oluşan birlik havası da etkili olurken, seçimlerde alınan sonuçlar da muhtemelen bu kırgınlıklarla ilgili hesapların önemli bölümünü bir daha açılmamak üzere kapatacaktır.”

İŞKOLİK ‘BAŞAK’ ETKİSİ

“İş odaklı, çalışkan, pratik tipik bir başak burcu” diye nitelenen Özgür Özel’in seçim başarısında astrolojinin de etkisi olabilir mi? Özel’in, “dağınıklığı, disiplinsizliği”, özellikle de “tembelliliği” hiç sevmediği, dinlenme yöntemlerinin bile yanındakiler için çok yorucu gelebileceği söylenen başak burcu özellikleri kampanya temposunda da kendini gösterdi. Seçim sürecinin en çok dolaşan isimlerinden olan Özel, aday süreçlerinin uzamasıyla kısalan kampanya sürecinde 31 kente gidip 106 miting yaptı. Yoğun tempoda sesini de etkileyecek şekilde rahatsızlandı ancak kampanyasını son ana kadar yoğun bir şekilde sürdürdü.

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SOMA FACİADAN SONRA İLK KEZ CHP DEDİ

13 Mayıs 2014’te 301 madenci hayatını kaybettiği maden faciasının yaşandığı Manisa’nın Soma ilçesinde CHP açık ara farkla kazandı. CHP’nin Soma adayı Sercan Okur, yüzde 57 oranında oy alarak en yakın rakibini 33 puan geride bıraktı. CHP lideri Özgür Özel’in memleketi Manisa’daki CHP’nin başarısının Soma’ya da yansıdığı yorumları yapılırken; Soma, Özel’in ajandasında önemli başlıklar arasında yer alıyordu.

KURULTAY HESAPLARI ERTELENDİ

Kulislerde parti içinde bazı kesimlerin seçim sonuçlarına göre yaptıkları yeni kurultay hesaplarını da seçim sonuçlarının ileri bir tarihe ötelediği konuşuluyor. Kaynaklar, “Bu sonuçlardan sonra şimdi çıkıp kim kurultay hesabı yapabilir ki?” dediler.





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ASIL SINAV: YAVAŞ VE İMAMOĞLU

CHP çevrelerinde, “Özgür Özel’in asıl sınavı şimdi başlıyor olabilir” diyerek, “Seçim sonuçları büyük başarı kazandırırken, parti içinde de iki önemli ismi öne çıkardı. Biri, ‘bu benim son seçimim’ diyerek girdiği seçimden açık farkla çıkan Mansur Yavaş, diğeri de çevresinin ‘7 düvele karşı kazandı’ dediği Ekrem İmamoğlu. Her ne kadar önümüzde seçimsiz bir dönem olsa da önünde sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.





Bu sonuçlarla ikisi de potansiyel aday. Özel’in şimdi genişleyen yerel yönetim ağıyla güçlenen partisiyle birlikte bu iki önemli güç odağını da dengeleyip, yönetmesi gerekebilir” değerlendirmesini yapanlar da bulunuyor.