Özel’den Taksim yorumu: Yasak lüzumsuz tedirginlik

Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Bir meydanın 1 Mayıs’a kapalı olması o iktidarın başarılı olmasını değil, aslında muktedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydanda kutlamaya yasak getirerek aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu, güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini, demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini, bu yüzden sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte görev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik. 1 hafta geçti dün (önceki gün) Sayın İçişleri Bakanı’nı aradım, bu konudaki talebimi, taahhüdümü ve meseleye koyduğumuz kefaleti ifade ettim ve işbirliği teklif ettim. Kendisi bana görevi gereği birtakım mahsurları, birtakım istihbaratları, birtakım yasadışı örgütlerin yapmış olduğu çağrıları da gerekçelendirerek buna izin vermeyeceklerini tekrar etti. İletişime açık olumlu bir yaklaşım içindeydi. Ama sonuçta bir yasaklama vardı, o ona kısıtlama diyordu.

BİRLİKTE OLACAĞIZ

Bütün uyarılarımıza rağmen olmadı. Bu sabah (dün) Bakan’la bir görüşme daha yaptık, önerilerimizi yerine getiremeyeceklerini söylediler. Anayasa Mahkemesi işçiler haklı dediği için, Beşiktaş ve Saraçhane’den toplanarak Taksim’e yürüyorlarsa CHP olarak onlarla birlikte olacağız.

Hangi ilde, nerede 1 Mayıs kutlaması varsa bu gruptan bir temsilcimiz o kutlamada yer alacak. Hak-İş’in yaptığı kutlamaya da TÜRK-İş’in yaptığı kutlamaya da gideceğiz. Hiçbir sendikayı ayırmadan, zaman zaman farklı düşünsek de her sendikanın yaptığı her şehirdeki etkinlikte olacağız.

COP, GAZ OLMASIN

1 Mayıs’ta cop, biber gazı, kelepçe, güvenlik güçleriyle çatışma görmek istemediğimizi bir kez daha hatırlatarak; tüm kamu görevlilerini sorumluluğa, tertip komitelerini de kanunsuz emiri veren anayasa tanımazlarla evladına ekmek götürmek için bu emirlere uymak zorunda olan polis kardeşlerimize karşı hassasiyete bekliyorum.”



ANAYASAYI TANIMAMAK



“Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz. Eğer anayasalar toplumu kuşatırlar, elbise gibidirler, özelliği herkese uymasıdır. Sayın Kurtulmuş’a söylediğim şudur; giymeyeceğimiz elbiseyi alır mıyız? Yeni bir elbise alalım ama kullanmayalım, bu israf olur. Sen mevcut anayasaya uymuyorsan yenisini alsan, eskisinde kalsan ne olur? Yeni anayasa yapana kadar eski anayasaya uymak her vatandaşın görevidir. Taksim’i kapatmak, Can Atalay’ı, Gezi tutuklularını bırakmamak anayasayı tanımamaktır. Siyasilerin el sıkışmasını hep savundum, savunacağım. Müzakere başka bir şeydir, iletişim başka bir şeydir, aynı fikirde olmak başka bir şeydir. “

ÜÇÜZLERE DE ROZET

Geçen hafta Muhammed ve Mustafa adlı ikizlerin ardından bu kez de üçüz kardeşler partiye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşegül, Enes ve Eren Kılıç kardeşlerin rozetlerini takarken, “Gelecek hafta dördüzler gelirse kapımız açık” diye espri yaptı. m