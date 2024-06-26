Özel’den Şimşek yorumu: Aynı dili konuşmuyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile partisinin “Gölge Ekonomi Bakanı” olarak nitelendirilen Yalçın Karatepe’nin 4 saat 18 dakikalık görüşmesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konuşmasındaki MHP’ye yanıt verdiği bölümü de okumayıp atladı. Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’dan bilgi aldığını belirterek, “Çok üzüldüm, kendisine çok geçmiş olsun diyorum, acil şifalar diliyorum” diyen Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

KARINCANIN KARDEŞİ CHP

“Tasarruf paketindekilerin tümünü yapsalar 100 milyar TL. Bir ayın sonunda tasarruf yok, bütün hızıyla israfa devam var. Depremden sonra bir yılda 650 bin konut sözü verenler 1.5 yılda 79 bin konut yapıp sözlerinin yüzde 12’sini tuttular, önemli bölümü de köy evleri. Bu ay kira yardımı da bitiyor. İnsanlar bu haldeyken bir de kira yardımından mahrum bırakılacaklar. Bu konuda çözüm bekliyoruz.

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GÖRÜŞMEDE BİZ NE DEDİK

Bakan Şimşek’e nezaketi ve devlet adamlığına yakışır tutumu için teşekkür ederim. Doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı bir görüşmeydi. Biz şunu söyledik; bu krizi emekliler, emekçiler, çiftçiler, üreticiler, esnaf, işsizler yaratmadı. Bu krizi tüm dünya yönetebilirken yönetmeyen, çok bilen anlayış yarattı. Bu krizi bile isteye yoksuldan zengine kâr transferi yapanlar, seçimi kaybedeceğiz korkusuyla seçim ekonomisi yapmayacağız deyip daniskasını yapanlar yarattı. Şimdi kemer sıkalım deniyor. Böyle yağma yok. 10 bin lira emekli aylığı olmaz, en az asgari ücret olacak, biz gelince 1.5 asgari ücret yapacağız dedik. Asgari ücret resmi hesaplara göre yüzde 25, bu ayki enflasyonla yüzde 27-28, gıda enflasyonuna bakıldığında yüzde 41-42 eridi.

ŞİMŞEK İSTEDİĞİ KADAR DİRENSİN

Karatepe’nin ‘Bir değişiklik iradesi görmüyorum’ dediği, asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine ilişkin şüphemizdir. Sorduk, bu konuda bir netlik yok. Kredi kartlarının yüksek faiz oranları düşürülmeli, alınan faiz sıfırlanmalı. Esnaf ve çiftçiler için bir kereye mahsus faizleri affedilip bölünmeli. Biz vergide adalet istiyoruz, bu çok kazananın çok, az kazananın az, kazanmayanın ise vermediği sistemdir. Şimşek istediği kadar dirensin, bu yaptıkları irrasyoneldir.

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GEBZE’DE MİTİNGE DAVET

Bu paketle yapacakları her şeyle 226 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyorlar, geçen sene yandaş müteahhitlerin 660 milyar lira kesinleşmiş vergisi affedildi, bunu herkesin insafına, vicdanına sunuyorum. Geçinemiyorum diyenleri 30 Haziran’da Gebze’de yapacağımız mitinge bekliyoruz.”

YANGINA MECLİS EL KOYMALI

- Özel, 15 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır-Mardin’deki yangına ilişkin de, “Bağımsız kuruluşların raporları DEDAŞ’ın inanılmaz ihmallerini anlatıyor. DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurumdur. En çok da Şanlıurfa’da. Şanlıurfa’yı bu kavurucu sıcakta elektriksiz dolayısıyla susuz bırakıyor, sağlık hakkını tehdit ediyor. Elektrik artık bir insan hakkıdır. Böyle stratejik bir alanı özelleştirmeyin dedik dinletemedik. Bu yangınların tüm yönleriyle araştırılması lazım. Buna artık Meclis el koymalı” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında vatandaşları Gebze mitingine davet ederken 18 yaşını dolduran Elif Patlar, Ayşenur Tek ve Sıla Bolatkıran’a da rozet taktı.

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ GÖRÜŞTÜ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeden önce açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Oturacağız, konuşacağız. Türkiye’nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz” dedi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorulara ise “Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir konuşuruz onun ve benim programımın uyması lazım” yanıtını verdi. Mansur Yavaş ise “Bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” dedi. CHP Lideri Özgür Özel ise görüşmeye ilişkin, “Partide kim kimle iletişim kuruyorsa sohbet ediyorsa, partinin yararına bir iştir” dedi. m ANKARA