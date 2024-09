Özel’den seçim startı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Var bir çaresi” sloganıyla partisini sahaya sürerek, seçim için düğmeye basıyor. Özel’in talimatıyla partide sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren çalışmalar için masalar oluşturuldu. MYK üyelerinin görevlendirildiği çalışmaya ilişkin CHP kurmayları, “Bugüne kadar emeklilerden hayat pahalılığına, çiftçilerin sıkıntılarına kadar önemli birçok sorun başlığıyla ilgili mitingler yaptık. Ülkenin her sorununu tek tek tespit edip bunlara yönelik çözüm önerileri için kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmanın amacı her sorunun karşısına çözüm önerilerimizle hazır şekilde çıkmak” ifadelerini kullandılar.

‘VAR BİR ÇARESİ’

Özel’in talimatıyla PM üyeleri ile milletvekilleri sahaya inip, sokak sokak dolaşıp “var bir çaresi” sloganıyla CHP’nin sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlatacak. Uzun süreli bu çalışmanın amacına ilişkin de kurmaylar, “Tüm dertlerin farkında olduğumuzu ve tüm bu dertlerin de bir çaresinin olduğunu, bunun da CHP olduğunu tek tek vatandaşa anlatacağız” dediler. Aynı kaynaklar, bu çalışma kapsamında vatandaşın sorunlarına yönelik iktidardan ve CHP’den beklentilerinin de dinleneceğini belirterek, “Bütün bu çalışmalar da şu anda hazırlıklarına başlanan yeni parti programımıza katkı sağlayacak. Parti programımız da iktidar olduğumuzda hemen uygulamaya konulabilecek bir hükümet programı olarak hazırlanacak” değerlendirmesini yaptılar.

SIKILMADIK EL KALMASIN

Özel de partisinin Tüzük Kurultayı'nda bu çalışmaya ilişkin, “Çalmadık kapı, sıkılmadık el, duymadık fikir bırakmayacağız” diyerek şu mesajı vermişti:

“Bazen elimiz havada kalacak. O havada kalan ele sarılacağız. Havada el bıraktı diye küsüp gitmeyeceğiz. 83 milyonun kalbini kazanacak, geride bırakacak bir kişinin olmadığının bilincinde olacağız. Onlardan aldığımız görüşlerle de hepimizin mutabık olduğu kadar çağı yakalayan yeni bir programla çıkacağız. Hepinizin elinde o program ya da o programdan üretilmiş, türetilmiş her sorunun net cevabının olduğu, ‘CHP bu konuda ne düşünüyor?’ dediğinde bir saniye yutkunmayacağımız, hiç tereddüt etmeyeceğimiz çok kuvvetli bir yönetim belgemiz olacak. O belge, günü geldiğinde seçimde partinin seçim taahhütnamesine dönüşecek, partinin seçim program olacak. Günü geldiğinde seçilen cumhurbaşkanımızın elinde okuyacağı hükümet programına dönüşecek.”