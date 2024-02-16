Özel’den İzmir hedefi: 30’da 30 yapacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen programda, yerel seçimler için partisinin İzmir büyükşehir ve 30 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir’de geçmiş dönem belediye başkanlarına çok şey borçlu olduklarını söyleyen Özel, özetle şöyle konuştu:

“Bu kenti 1999’dan beri sosyal demokratlar yönetiyor. Bu kente büyük katkılar vermiş İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notları ve büyük projeleriyle sevgili Aziz Kocaoğlu’na, ondan bayrağı devralıp bugüne kadar getirmiş sevgili Tunç Soyer’e çok şey borçluyuz. Önümüzdeki süreçte kampanyadan, AKP tarafından elbette birçok iftira, hakaret sıralanıyor ve devam edecek. Fakat CHP olarak göğsümüz dik, alnımız açık. İzmir bizi, biz İzmir’i biliyoruz.

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İTTİFAKA İHTİYAÇ VARDI

Hiç heveslenmesinler. Bugün 9 Cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız. İzmir belediyelerinde 30 belediye başkan adaylarımızdan tam 12’si 40 yaşının altında. İzmir’e emanet olsunlar, İzmir onlara emanet.

2019 seçimleri 2018’deki moral bozukluğunun üzerine milletin iradesiyle 11 büyükşehire ulaşan başarıyla bitmişti. Dengeyi sağlamak için büyük ittifaka ihtiyaç vardı. Bunun için göreve geldiğimden beri hepinizin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım. Fakat bizlerden sonra bunu başaramadık. Çok istedik ama geçen seçimden sonra çeşitli ve elbette asla sorgulayamayacağımız gerekçelerle ittifakların dışında kalmayı tercih ettiler. İttifak kuramadık. Fakat bir şeye inanıyoruz. O da ‘2019’da 11 büyükşehri kazanan seçmen 11 büyükşehri adaylar kazanmadı, Cumhuriyet’in kıymetini bilen seçmen kazandı’. İzmir’in demokratları, milliyetçi, muhafazakar demokratlardır. İzmir’e geleceğimize hep beraber sahip çıkacaklar.”

TUNÇ SOYER KATILMADI

- CHP’den tekrar İzmir’de aday gösterilmeyen Tunç Soyer ise aday tanıtım toplantısında yer almadı. CHP Genel Başkanı Özel’in tek tek sahneye çağırdığı ilçe belediye başkan adayları şöyle:

- Aliağa: Çağatay Güç,

- Balçova: Onur Yiğit,

- Bayındır: Davut Sakarsu,

- Bayraklı: İrfan Önal,

- Bergama: Tanju Çelik,

- Beydağ: Şakir Başaran,

- Bornova: Ömer Eşki,

- Buca: Görkem Duman,

- Çeşme: Lal Denizli,

- Çiğli: Onur Emrah Yıldız,

- Dikili: Adil Kırgöz,

- Foça: Saniye Bora Fıçı,

- Gaziemir: Ünal Işık,

- Güzelbahçe: Mustafa Günay,

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- Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay,

- Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan,

- Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal,

- Kemalpaşa: Mehmet Türkmen,

- Kınık: Sema Bodur,

- Kiraz: Nasuh Coşkun,

- Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu,

- Menderes: İlkay Çiçek,

- Menemen: Deniz Karakurt,

- Narlıdere: Erman Uzun,

- Ödemiş: Mustafa Turan,

- Seferihisar: İsmail Yetişkin,

- Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel,

- Tire: Hayati Okuroğlu,

- Torbalı: Övünç Demir,

- Urla: Selçuk Balkan.”

CHP’DE BİR İSTİFA DAHA

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, aday belirleme süreciyle ilgili tepkisini dile getirerek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır” dedi. Yardımcı, Parti Meclisi’ndeki görevine ise devam edeceğini bildirdi. ◊ ANKARA