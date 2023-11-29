Özel’den ittifak çıkışı... Sadece CHP’lilerin oyuyla kazanmadık

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CHP’nin dünkü Meclis grup toplantısına, önceki günkü Parti Meclisi’nde “affedilerek” partiye dönüşüne izin verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı. Özel de “baba ocağına dönüş” çağrısına uyan 650 kişiyi temsilen yeni katılımcılara rozetlerini taktı. “CHP babaevidir, kapısı herkese açıktır. Buyurun gelin” diyen Özel, özetle şunları söyledi:

KİTABINI YAZIYORLAR

“Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımlarından örnekler vermiştim. İBB gibi CHP’li belediye başkanları sosyal belediyeciliğin adeta kitabını yazmaya devam ediyorlar. (Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini anlatarak) Bunu Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımızda, CHP’li adayları seçtiğinizde bu sıcak el sizlere de uzanacak. Seçimde sosyal belediyecilik nedir diye gösteren CHP’li belediyelere oy atmaya davet ediyorum.

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GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Bu belediyeleri sadece CHP’nin oylarıyla kazanmadık. İstanbul’da İstanbul ittifakıyla, Türkiye’nin belirli coğrafyalarında millet ittifakıyla ama genel olarak dürüstler, iyiler, çalışkanlar yönetsin; Ankara’yı peşkeş çekip parsel parsel satanlar, İstanbul’un üstünde helikopterle uçup Katarlılara kupon arsa dağıtanlar değil de güzel-iyi-dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçte de siyasi partilerle işbirliklerini konuşmaya, hem de bütün Türkiye’yi bu dürüst, namuslu, çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya, daha fazlalarını katmaya, Türkiye’ye kazandırmak için bu büyük işbirliğine ve güçbirliğine hep birlikte davet ediyoruz.”

LİDERLER TURUNA ÇIKACAK

- Özgür Özel, “genel değil yerelde işbirliği” diye tanımladığı seçimlere yönelik ittifak arayışları için liderler turuna çıkacak. Parti Meclisi’nde, “Bütün genel başkanları ziyaret edeceğim” diyen Özel’in listesinde HEDEP, TİP, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin de bulunduğu kaydedildi. Özel’in, Meral Akşener’i ziyaret için ise İYİ Parti’deki tartışmaların bitmesini beklediği belirtildi. Özel dün de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ile bir araya geldiklerini duyurarak astsubayların sorunlarını konuştuklarını söyledi.

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BAHÇELİ’YE: BENİM SOYUM SELANİK’TİR

- ÖZEL, MHP Lideri’ne de şöyle seslendi: “Devlet Bey, grup toplantısında sözlerimi eleştirmiş. Benim dediğim şu; bu ülkede muhalifler daha az eşittir Devlet Bey. Kendisi nazikçe telefon etti. Bugün diyor ki ‘Bu soysuz iddia’. Devlet Bey, benim soyum Selanik’tir. Ayıptır söylemesi babamın babası üzerinden soyumuz 1880’lerde Üsküp’tedir. Soyumuz, Osmanlı’ya hizmet eden Makedonya’dır. Ben bu cümleyi ona yakıştıramadım. Devlet Bey’in prompterine o ifadeyi yazanı, Devlet Bey’e bizzat havale ediyorum.”