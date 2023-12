Özel’den İmamoğlu’na ziyaret: En büyük güvencem İstanbul İttifakı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in Fatih’teki cenazesine katıldıktan sonra Parti Meclisi kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilen Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane’de bir araya geldi. Özel’e Saraçhane ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

İSTANBULLULAR’A EMANET

Ziyaretin ardından anı defterini imzalayan Özel, basına yaptığı açıklamada İstanbullulara seslenerek “Geçen sefer 31 Mart’ta israf bitsin diye oy kullandılar. O İstanbul’u seven dürüst yüreklerin bir kez daha hakkı teslim edeceğine inanıyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, İstanbul’u seven herkesi, İstanbul’u seven bu başkana sahip çıkmaya davet ediyorum. Ekrem Başkan’ı İstanbullulara emanet ediyorum” dedi.

İTTİFAK VE MUHARREM İNCE

İstanbul’da İYİ Parti ile ittifak konusu ve Muharrem İnce ile bir araya gelip gelmeyeceği sorulan Özgür Özel şöyle konuştu: Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz ama şu ismin önüne geçemeyiz, İstanbul’u İstanbul İttifakı kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. En büyük güvencem İstanbul ittifakıdır. Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil. Önümüzdeki günlerde Sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz.”

5 YIL DAHA GÖREV İZNİ

Ekrem İmamoğlu ise İstanbul halkından 5 yıl daha görev izni alacaklarına inandığını belirterek, “31 Mart 2024 tarihi itibarıyla İstanbul halkıyla birlikte 2019’da temelini attığımız İstanbul ittifakının daha güçlü bir biçimde, bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız” dedi.

İMAMOĞLU’NA 2. BERAAT

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davadan ikinci kez beraat etti.

YENİDEN YARGILANDI

Şadi Yazıcı, 25 Ekim 2022’de yapılan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin açılış töreninde Ekrem İmamoğlu’nun kendisine hakaret ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Ekrem İmamoğlu hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açtı. Ekrem İmamoğlu 12 Eylül 2023 günü, basit yargılama usulü ile dosya üzerinden yapılan yargılamada beraat etti.

Şadi Yazıcı’nın itirazı üzerine yeniden yargılama kararı alındı. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, bir kez daha beraat kararı verdi. (Aziz ÖZEN / İSTANBUL)