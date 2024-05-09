Özel’den ilginç aday yorumu: Sağ açık Yavaş sol açık İmamoğlu

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CHP’de son günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken Genel Başkan Özgür Özel, Medyascope’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BEN OYUN KURUCUYUM

“Ekrem Bey ile Mansur Bey’i veya Ekrem Bey ile beni karşı karşıya tutmaya çalışıyorlar. Ben ortaokul, lise, üniversite hentbol takım kaptanıyım. Altı numara oynarım, orta oyun kurucuyum. Yani takımı doğru sevk eden, yönlendiren. Hatta kendimi bir takımın oyuncusu değil, teknik direktör olarak görüyorum. Teknik direktör, penaltı atılacağı zaman ‘Çekilin, ben atacağım’ demez. Antrenmanda olabilir ama final maçında demez, en doğru oyuncuya attırır.

Ben çok iyi bir CHP Genel Başkanı olurum ama çok iyi bir cumhurbaşkanı adayı olur muyum? Benden iyisi varsa, benden daha çok oy alabilecek varsa o aday olur.

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TAKIMDA ÇİFT SANTRFOR

Teknik direktör olarak şimdi takımda benim bir sağ açığım var, bir sol açığım var. Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu. Yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur. Bilemezsin. Ama bugün için böyle sağ açık, sol açık, çift santrfor oynuyorken ‘Aman birbirinize pas atmayın’ denir mi? En büyük hastalık takımın içindeki çekişmelerdir. Rakibin yapamadığını takım içindeki çekişme yapabilir.

İYİMSERLİKLE TAKİP EDECEĞİZ

Erdoğan ile birçok konuyu konuştuk ve dönüp dolaşıp anayasa gündemine gelince ben şunu söyledim: ‘Mevcut Anayasa’ya tam uyum bekleriz, bunun için de birkaç ay sizi izleriz.’ Şimdi ben, ‘Onlar bunu dedi’ diyemem, dememem lazım, ama ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim diye söylemiştim. O iyimserlik içinde takip edeceğiz.”

ÜÇ BAKAN ÖZEL’E BİLGİ VERECEK

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, yurtdışı ziyaretleri öncesinde İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i bilgilendirecek. Özel dün HaberTürk yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görümesinde yaptığı dış temaslar konusunda kendisini bilgilendirip, temaslarına ilişkin dosya verdiğini belirterek şöyle dedi:

“Benim yurtdışına gitmeden önce Dışişleri’nden brifing almam lazım. O ülkeyle ilgili iş birliğimiz ne noktada, sorunlar neler? Benden ne beklersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı’na bunları söyledim. O da ‘Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Başkanlarımız sayın genel başkan ihtiyaç duyduğunda bilgi versinler, bu temaslar sağlansın’ dedi. Bu önemli adımdı. Bundan sonra İngiltere’ye gitmeyi düşünüyorum. Ben İngiliz İşçi Partisi ile en yakın siyasi akrabayım. Ama gitmeden önce ilişkilerde ne yapıldı, F-35 konusunda her şeyi bilmemiz ve ortak menfaatleri birlikte savunmamız lazım.”

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BAHÇELİ’DEN YORUM: KEMAL BEY SINIF ARKADAŞIMDI AMA SİZİNLE CHP HAREKETLENDİ

- ÖZEL’in MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin de yeni bilgiler kulislere yansıdı. Bahçeli’nin görüşmeye basının yoğun ilgisine dikkat çekerek Özel’e, “Kemal Bey benim sınıf arkadaşımdı. Kendisini severim. Ama pek hareketli olmayan bir politika yürüttü. Sizinle birlikte CHP hareketlendi. Kapının önü gazeteci dolu. Bu durum hareketi başlatana yarar” dediği öğrenildi.