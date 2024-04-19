Özel’den Erdoğan’a: Randevu isteyeceğiz

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CHP Lideri Özgür Özel, grup başkanvekilliği seçimi için dün basına kapalı yapılan Meclis grup toplantısının çıkışında gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık, yarın (bugün) uzun bir MYK’mız daha var. Öğleden sonra Parti Meclisimiz toplanacak. 2 ayda bir toplanan Parti Meclisimizi 2 ayda 13 kez topladık. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. İl başkanlarımız, belediye başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte cumartesi ve pazar günü çok özel bir çalışma toplantısıyla bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesi toplantıya katılacak ve bundan sonrası için de çalışmaya başlayacağız.

Ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrası için yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzla bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep edeceğiz.

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ÖNEMLİ GÜNDEMLERİM OLACAK

Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda, telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye’nin gelecek dönemi ile ilgili olacak. Türkiye ekonomisinin yüzde 80’ine, nüfusunun yüzde 65’ine hizmet veren belediyelerin ve son seçimin birinci partisinin genel başkanının; son seçimin ikinci partisi ama bir önceki seçimde Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan’la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da ‘Konuşacağımız konular var’ diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak.

ÇOK GECİKMEZ

Parti grubumdan görüş alıyorum. Bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil belki gündemleri de önceden müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm, bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta Sayın Erdoğan’ın da takvimine göre özel kalemler hallederler.”

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ÖZEL BAŞKANLARINI TOPLUYOR

- CHP Genel Başkanı Özel bu hafta sonu, 420 belediye başkanı ve 81 il başkanını Ankara’da topluyor. Özel, cumartesi ve pazar günleri basına kapalı yapılacak toplantılarda başkanlarına, “rehavet, zafer sarhoşluğu yok” diyerek yeni dönem mesajlarını verecek. Toplantılar Özel’in yarınki açış konuşmasıyla başlayacak ve yuvarlak masa konseptinde çalışma grupları oluşturulacak. Eski başkanlar yenilere deneyim paylaşımı da yapacak.

ATAMALAR İÇİN UYARI

Başkanlara, özellikle üst düzey atamalarda keyfilikten kaçınılması, atamalarda genel merkez yönetimine danışılması uyarısı da yapılacak. Toplantıda özellikle yeni kazanılan ve olanakları sınırlı belediyelere destek için “kardeş belediye” uygulamasının da startı verilecek. Toplantılarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi deneyimli başkanlar ile CHP’de yerel yönetimlere yönelik eğitim, koordinasyon ve denetim amacıyla yeni oluşturulan birimin başındaki Yılmaz Büyükerşen de başkanlara hitap edecek.

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Özgür Özel , dün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

GRUP BAŞKANVEKİLİ ‘DEĞİŞİMCİLERDEN’ MURAT EMİR OLDU

- AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan CHP Grup Başkanvekilliği için dün seçim yapıldı. Meclis grubunun kapalı oturumunda yapılan seçimde, kurultayda “değişimci” kanatta yer alan Ankara Milletvekili Murat Emir 66 oyla Grup Başkanvekili seçildi. Muhalif grubun adayı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise 48 oy aldı. Bu sonuçla Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’den oluşan yeni grup yönetimi “değişimciler”den oluşmuş oldu. Sandalye sayısı 125 olan CHP’de, grup başkanvekili olmak için salt çoğunluk olan 63 milletvekilinin oyu gerekiyordu.

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Öte yandan edinilen bilgiye göre, Özel toplantıda ismini vermediği bir milletvekilini hedef alarak “Partiye ihanet eden birini bizatihi saptadık, gerekeni yapacağız. Kendisiyle de konuştuk. Kendisini disipline götürmeyen bir çözüm yolu bulduk” dedi.