Özel’den Erdoğan’a bayram telefonu

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CHP Lideri Özgür Özel, Sabah gazetesinde yayımlanan Yavuz Donat’a verdiği özel röportajında, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeni iletişim biçimine yönelik kararını ve süreci değerlendirdi. Özel, özetle şunları söyledi:

İLK ADIM BİZE DÜŞER

“Geçen bayram Devlet Bahçeli’den başlayarak bütün liderleri aramıştım. Bir tek Erdoğan’ı aramadım. Ama o zaman ikinci partiydik. Şimdi CHP birinci parti. Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım, bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini, kendilerinin millet tarafından iktidar ile görevlendirildiğini, bizim de 31 Mart seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 65’ine, milli gelirin yüzde 85’ine hâkim bir coğrafyada yerel iktidar olduğumuzu, birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim.

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RANDEVU İSTEYECEĞİM

Eskisi gibi, ‘Ben senin yanına gelmem’ yok. Böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü’nde buluşalım, çünkü orada da Sayın Erdoğan’ın çalışma odası var. Kendisinden randevu isteyeceğim. Nereye randevu verirse orada görüşeceğim ve bu ülkenin meselelerini çözeceğiz. Zira ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam, o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım.”

CUMHURBAŞKANI ADAYI İKİ FORVETTEN BİRİ OLACAK

- Özgür Özel, CHP’nin 2028 cumhurbaşkanı adayı konusunda da şu mesajları verdi:

“Şu anda takımda iki forvet var; biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez.

En formda oyuncusuna attırır. Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak. Türkiye’de hepimize yetecek, hizmet edebilecek birçok mevki var.

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GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM

Havaalanına beni karşılamaya 5-10 bin kişi gelmişti. Miting gibi oldu. Dedim ki, bu eski hastalıklardan kurtulacağız. Partide kim varsa kendi görevini yapacak. Kimse bir diğerinin kuyusunu kazmayacak. Eski hastalıkları terk edersek iktidara gideriz. Eski hastalıkları nüksettirecek kimsenin gözünün yaşına bakmam. 20-21 Nisan’da bütün il başkanları ile bütün belediye başkanlarını birlikte toplayacağız, yaklaşık 600 kişi. Onlara şunu söyleyeceğim; eski hastalıklardan kurtulacağız.

KARDEŞLİK HUKUKUMUZ VAR

(İmamoğlu ile ilişkisi) Aramızda kelimenin tam anlamıyla bir kardeşlik hukuku var. Bir arkadaşlık hukuku var. Çünkü ikimiz de aynı şeye inanmış durumdayız. Atatürk’ün partisini Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidar yapmak. Bunun için kime sorumluluk düşerse düşer, kime fedakârlık düşerse düşer.”