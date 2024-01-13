Özel’den emekli maaşı için çağrı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret, toplu açılış ve temel atma töreni için bulunduğu memleketi Manisa’daki konuşmalarında özetle şunları söyledi:

“Bir emekli, 2002 yılında, bu iktidar geldiğinde, asgari ücrete göre 1’e 1.5 emekli maaşı alıyordu. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 50 fazlasıydı. Bugün asgari ücret yeterli değil, ama 17 bin lira. Bu hesaba göre, bugün emekli maaşının en düşüğünün 25 bin lira olması lazım. Ama 7 bin 500 lira. Bu 7 bin 500 lirayı önümüzdeki hafta derhal, bizim önerimiz kanun teklifimiz var, en az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumundayız, bu çağrıyı Turgutlu’dan Türkiye’ye yapıyoruz.

SARI KART GÖSTERİN

Bu seçimde enflasyondan, maaşından şikâyeti olan ve mevcut belediyesinden şikâyeti olmayan bütün Turgutluluları, iktidara bir sarı kart göstermeye, ‘Bak seçimde oy verdik ama halimizden memnun değiliz’ demeye davet ediyorum.”

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HATAY’DA 4 ANKET

- Özel, gazetecilerin, Lütfü Savaş’ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin eleştirileri sorması üzerine şöyle dedi: “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 yıldır görev yapan, Hatay’ın teveccühünü kazanmış, diğer partilerden de destek alan bir büyüğümüz. İmarla ilgili meselelerde AK Parti sorumluluğunu örtmek için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza birtakım eleştiriler yöneltildi. Biz çoğu yerde tek bir anket yaptık, Hatay’la ilgili 4 anket yaptık. Benim taahhüdüm halkla inatlaşmamak.”