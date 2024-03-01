Özel’den ‘Çorlu’ mesajı: Ailelerin yanındayız

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Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşma, heyette bir hâkimin izinde olması nedeniyle 25 Nisan’a ertelendi.

19’uncu duruşma öncesinde kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bazı yaralılar, duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekilleri de katıldı. Duruşmanın ertelenmesinin ardından konuşan Özel şöyle dedi: “Geldik, duruşma salonu ağzına kadar doluydu. Normalde karar vermeyecek olsa bunu avukatlara söyler, ‘erteleyeceğim’ der. Bu insanlara bu kadar zulüm etmez. 25 Nisan günü buradan size söz olsun. Burada bin kişiysek, on bin kişi olacağız. 25 Nisan günü yine buradayım. Çok daha büyük bir çağrıyla, ailelerimizin yanında olacağız. Adalet arayışının yanında olacağız. Bu adaleti rayların altında bırakmayacağız.”

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EKREM BEY YATILI OKUL ARKADAŞIM GİBİ

- CHP Lideri Özgür Özel dün akşam TV 100’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. “Bu CHP’nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz” diyen Özel şunları kaydetti:

- “Ben yatılı okulda okudum. Yatılı okul arkadaşlarımla aile gibiyiz, sık görüşürüz.

Ekrem Bey benim adeta yatılı okul arkadaşımdır. Biz kader birliği yapmışız.

- İstanbul’da adayları üç kişi belirledi ama iki kişi çok çalıştı. İl Başkanım Özgür Çelik ve Ekrem İmamoğlu. Ankara’yı üç kişi belirledi ama Mansur Başkanım, vekillerden oluşan heyet ve il başkanım. İstanbul’da aklıma yatmayan aday olduğunda geri gönderdim, değiştirdiler.

- İmamoğlu’na İlgezdi’ye ‘aday değilsin’ demesini ben söyledim.

- Türkiye genelinde yüzde 30’u aşmayı önemli görüyorum. Yüzde 25’lik bir cam tavan var üzerimizde.

- Geçen seferki ittifak ortamı, destek ortamından çok geride bir yerdeyiz ama partinin enerjisi, toplumun beklentisi var.”

ÖZEL’DEN İSRAİL’E: VAHŞİ SALDIRI

- CHP Genel Başkanı Özel, İsrail’in Gazze’de sivillere saldırısına “İsrail’in Gazze’de insani yardım bekleyen sivillere yönelik vahşi saldırısını lanetliyor, yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dünyadaki tüm liderleri ve tüm politikacıları bu insanlık dışı tutumun karşısında tavır almaya davet ediyorum” diye tepki gösterdi.

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BAHÇELİ’YE SERT YANIT

- Çorlu’nun ardından seçim çalışmaları için Bursa’ya giden CHP Lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yüklendi: “Ben 81 il başkanımıza dedim ki; ‘Başkanlarım Atatürk’ün partisini iktidar yapın. Atatürk sizden bunu bekliyor’. Devlet Bahçeli, çıkmış bugün, ‘Özgür Bey’in akıl sağlığı yerinde mi? Ruh mu çağırmış da Atatürk’le görüşmüş’ diyor. Sayın Bahçeli, bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk’e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN ADAY ELEŞTİRİSİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki aday belirleme sürecine yönelik “Aday belirleme sürecinin daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş Bey’in, bu kadar yıpratılması doğru değil” dedi. TGRT’ye konuşan Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde fikrinin sorulup sorulmadığı sorusuna, “Yok hayır. Bizim partinin geleneğinde görüş sorulmazsa partinin eski genel başkanları görüş beyan etmezler. Yani ben de aynı geleneği sürdürüyorum” diye yanıt verdi.

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