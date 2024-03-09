Özel’den Burcu Köksal açıklaması: Kapanmış bir meseledir

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“BURCU Hanım, Afyon’da tam bir mutabakatla adaylaştı. O ifadeyle ilgili kendisi basın toplantısı yaptı. Açıklamasında, ‘Vatandaşların etnik köken, inanç ve farklılıklarından ötürü dışlanmasına izin vermeyeceğim’ dedi. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir. Olaydan sonra kendisini aradım, sordum. Kendisine, ‘Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir. Böyle bir ifadeye ne gerek var? Ben bunu Uşak’ta düzeltiyorum’ de-dim. O da ‘Aman başkanım düzeltin. Burada ‘Belediye’yi DEM’le yönetecekler’ diyenler var. Ben ‘Belediyeyi DEM’lilerle yönetmeyeceğim dedim’ diye konuştu. Orada DEM parti hariç dediğinizde kendisini DEM Partili hisseden, Kürt ve DEM Parti’yi destekleyen seçmen ‘Bir ayrımcılık var mı?’ düşünür. Afyon’da ‘CHP kazanırsa DEM’den eş başkan atayacaklar diyenler’ bile var. Burcu’nun da bu konuda tansiyonu yüksek olduğu için bu cümleyle ifade etmiş... DEM’den kimse aramadı. Her şey açık oldu. Ben de arama ihtiyacı duymadım.

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BEN DESEM İPLER KOPAR

Birileri ‘ırkçılık, faşizm’ diyor. Açıklama gecikince iddia güçleniyor. Ertesi gün Ekrem Bey sahaya çıkmış, net tavrını ortaya koymak istemiştir. Burcu Köksal’ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da hüküm cümleleri düşmüştür. Bu ifadelerin İstanbul seçimleri açısından sıkıntı yaratabileceğini, meselenin DEM’in kurumsal kimliği değil DEM Partisi’ne oy vermiş; hatta oy vermese bile Kürt seçmen AK Parti’ye oy veriyor, AK Parti DEM Parti’ye kötülük yaptığında onlar da tepki gösteriyor. Ekrem Başkan ‘bu bir kırgınlık yarattı’ dedi. Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem Burcu hanımla ipler kopar. Sonuçta Afyon’da iyi gidiyor. Her yönüyle kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Burada bir yol kazası olmuş. Ekrem Bey’in açıklamasının İstanbul seçimli odaklı olmasına rızam var. Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum. Kapanmış bir meseledir.

Ben Nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyim. Haziran’da çocuklar karne alacak. Bu çocuklar ya okumazsa. 2028 yılında CHP’yi iktidar yapacağım. Eğer bunu başaramazsam bir dakika genel başkanlık koltuğunda durmam.”

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BEN CHP’NİN EVLADIYIM

Burcu Köksal, İmamoğlu’nun ‘Başka parti bul’ sözlerine, Ben bu partinin bir evladıyım, grup başkanvekili ve Afyonkarahisar adayıyım” diye cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

- Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Böyle bir düşünce CHP’de, sosyal demokrat bir partide olmaz, olmamalı. Devamında da kriz yönetilemedi. Özgür Bey’in de onunla konuşmadan çıkıp o açıklamayı yapması yanlıştı. Süreci yönetemiyorlar” dediği öğrenildi.

ADAYLARDAN EŞİTLİK SÖZÜ

- Krizin yankıları sürerken CHP Lideri Özgür Özel önceki gün tüm adayların taahhütname imzalayacağını açıkladı. İlk imzacı da Bilecik’in kadın adayı Melek Mızrak Subaşı oldu. Özel, dün Eskişehir’de kadın adayları Ayşe Ünlüce’nin taahhütnameleri imzaladığı törende gün sonuna kadar tüm adaylarının imza atacağını söyledi. Adayların imzaladığı “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi” özetle şöyle: “Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime, söz veriyorum.”