Özel’den asgari ücret tepkisi... Bir yıllık enflasyon ne olacak

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CHP Lideri Özgür Özel dün sosyal Demokrasi Derneği’ni ziyaretinin ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığı ve seneye neyi satın alacağı ile ilgilenmek lazım. Büyük bir kandırmaca ile karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki 1 yıllık enflasyon ve hayat pahalılığı ne olacak? Bugün belirlenen asgari ücretin yanında, mutlaka en az 3 ayda bir asgari ücretin belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir. Çünkü inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Hiçbir mal ve hizmet 1 ay önce satın alındığı fiyata satın alınamıyor.

ERİMEYE DEVAM EDECEK

Her gün asgari ücret erimeye devam edecek. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede, asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur. Ayrıca bir sorun da gelir vergisi hesaplanırken asgari ücretin dahil edilmesidir. Yılbaşı ile yıl sonu maaşları arasında herkesin ödediği vergi dilimi artıp, ödeyeceği vergi artacağı için eline geçen para azalacaktır. Bu konuda da bir kez daha uyarıyoruz, derhal düzenleme yapılmalıdır.

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BAŞKANLARIMIZLA ÖVÜNSÜN

(AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adaylarını açıklamaması) Ben Erdoğan’ın yerinde olsam; yurtdışına çıktığımda herhalde ülkedeki enflasyon, hayat pahalılığı, sefalet endeksi ile övünecek hali yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir şeyle övünecekse şunu söylemeli: ‘Türkiye’de hepinizin tanıdığı ve dünyanın en çok bildiği şehrimiz İstanbul. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara. O kadar iyi yönetiliyor ki karşılarına ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ben bile rakip bulamıyorum.’ Bence Erdoğan, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarımız ile övünsün. Bütün dünyaya onların başarısını anlatsın. Ankara ve İstanbul’daki iyi yönetimimizi, kendi yönettikleri belediyeler için de örnek alsınlar.”

CAN ATALAY KARARI YEREL MAHKEME DİRENEMEZ

- ÖZGÜR Özel, cezaevindeyken TİP milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmemesine ilişkin de şöyle dedi: “Anayasa, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu söylüyor. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra uygulanır. Bugün bir yerel mahkeme, AYM’ye direnemez, direniyorsa talimatlandırılmıştır. Bu talimat, kuvvetler ayrılığını hiçe sayan yürütme organının başı tarafından verilmiştir.

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FATİH DİYOR Kİ

Osmanlı’nın tarihi ile gurur duyup, onunla övünmeyi kimseye bırakmayanlara söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ‘Kadıyı satın alırsanız, adalet ölür. Adalet ölürse, biraz da devlet ölür.’ Bugün yapılmaya çalışılan iş manen mahkemenin iradesinin, yürütmenin başı tarafından ele geçirilmesidir. Çünkü Gezi davası, onun kişisel husumet meselesidir. Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’ten daha iyi biliyor olabilir mi? Bilemez. Çağ açıp, çağ kapatmış bir padişah, ‘Adalet ölürse, devlet ölür’ diyor.”

Erkan Baş ile görüştü

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili olarak TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü. Özel, Atalay’ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesinin Anayasa’yı tanımamak anlamına geldiğini belirtirken hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin desteklerini de iletti.