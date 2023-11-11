Özel’den anayasa yürüyüşüne destek

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TBB’nin çağrısıyla Sıhhiye’den başlayan yürüyüşe katılan Özel, Yargıtay binası önünde kısa bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı anayasaya sahip çıkmaya davet etti.

YARGI SORUNU KENDİ ÇÖZMELİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da yürüyüş öncesi özetle şöyle konuştu: “Biz ilk günden itibaren şunu söylüyoruz: Yargının kendi attığı düğümü kendisinin çözmesi gerekiyor. Siyaset kurumunun bu anlamda yaptığı yorumlardan, müdahalelerden ziyade bu sorunu çözecek merci, Hakimler ve Savcılar Kurulu’dur ve Yargıtay’dır. Biz yargının en ağır şartlarda dahi bağımsızlığını, tarafsızlığını savunan bir kurumuz. Bu sebeple, siyasetin müdahalesinden ziyade yargının içinde bulunduğu bu sorunu, yine yargının kendi organları vasıtasıyla çözmesi gerektiğine inanıyoruz.”

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Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da“AYM kararları uygulanmazsa yargıdan bahsedilemez” dedi.