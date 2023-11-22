Özel’den anayasa yanıtı: Sistem mi değişecek ittifak mı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında şunları söyledi: “Geçen günlerde Erdoğan ‘50+1 şartının değişmesi isabetli olur, yanlış işler yapılıyor’ diyor. MHP’nin yanlış bir yol, sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ediyor. Hep birlikte beklendi ki Devlet Bey buna ne diyecek? Devlet Bey, ‘Eksiklikleri olabilir ama taviz verilemez, Cumhurbaşkanımız ile aramızı da kimse açamaz’ dedi. Bizim CHP olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil. Sayın Erdoğan, sen ne değiştireceksin bilmiyorum, sistem mi değiştireceksin, ortak mı, ittifak mı değiştireceksin? Ne değiştirirsen değiştir, emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin.

YÜRÜMEYEN EVLİLİĞİ BİTİRMEK İSTİYOR

Anayasa toplumsal mutabakatla yapılır, öyle MHP ile baş başa verdik, noktasını virgülünü değiştirmez dersen, seni böyle esir alırlar kardeşim, derdine kendin yan. Git derdini başka tarafta anlat. Öbür taraftan enteresan bir ilişki. Bir yandan bakıyorsunuz, biri diyor ki; ‘Yanlış yollara saptım’, diğeri ‘Sistem çok güzel, Cumhurbaşkanımızla aramızı kimse bozamaz’ diyor. Yürümeyen bir evliliği biri devam ettirmek istiyor, biri bitirmek istiyor gibi.

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KARINCANIN KARDEŞİ CHP’DİR

Emekliler nereden nereye geldi 20 yılda gördük. Herkese verdikleri promosyonu vermiyorlar. Emekliyi de emekçiyi de karınca gibi ezdirmeyeceğiz. Karıncanın kardeşi CHP’dir.”

FİLİSTİN’E GİDECEĞİZ

- Özgür Özel Gazze’deki drama ilişkin şöyle konuştu: “Olaylar Filistin halkına en büyük zararı veren Hamas’ın sınır aşmasıyla başladı. İsrail hükümeti de bir soykırıma girişti. CHP bundan sonra Sosyalist Enternasyonel’de genel başkan seviyesinde temsil edilecek. Bütün liderlere birer mektup yazdım, orada yaşananlara karşı sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını yazdım. İlk fırsattasoruna dikkat çekmek için Filistin’e gideceğiz. Girişimlerde bulunuyoruz.”

İMAMOĞLU’NU TEBRİK ETTİ

- Son selleri örnek göstererek hükümetin iklim krizine hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Özel “Örnek olması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bahsedebiliriz. Biz İstanbul’da bir şeyler yaptık. İlk sınav bu hafta sonuydu. İBB yerin altına 40 milyar TL harcadı. Bu hafta sonu İstanbul’dan taşkın, sel ve hayat kayıpları yerine bir metropole yakışır düzeydeydi görüntüler. İşte CHP belediyeciliği...Ekrem Başkan ve ekibini tebrik ediyoruz” dedi.

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YARGITAY ÖNÜNDE “ADALET NÖBETİ”

CHP Lideri Özgür Özel, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi karşısında, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Adalet Nöbeti”ne destek ziyaretinde bulundu. “Adalet Ateşini Yakıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen eylemde Özel, şunları söyledi:

“Bugün, karşı karşıya olduğumuz darbe girişimi, Can Atalay’ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlikle ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle başladığımız bir eylemliliğin içindeyiz. Bu ülkede bir anayasa var. Bu anayasanın her maddesi başka bir şeyi düzenliyor, bazı maddeler birbirini tamamlıyor. Bu anayasa bir toplum sözleşmesi. Toplumlar ortak bir sözleşmeleri olmadan devlet olamazlar.”