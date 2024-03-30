Özel’den Akşener’e: Canı sağ olsun ablamdır

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CHP Lideri Özgür Özel, dün İzmir ve Manisa’daydı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde halka hitap eden Özel, özetle şunları söyledi: “Bugün Turgutlu’da büyük ailemin huzurundayım. Kampanyanın son günü yarın. Bugün 104. mitingimiz. Son mitingi yapacaksam son yer elbette memleketim olmalıydı, elbette kasabamız olmalıydı. Bundan bir buçuk iki ay önce mitinglerin başında şunu demiştim; emekliler büyük ıstırap çekiyor buralarda mı demiştim. Meydanın yüzde 20’si gibi buradayız dedi. Ben de benimle birlikte olursanız, meydanları doldurursanız sizin hakkınız alacağız demiştim. Türkiye’nin en büyük ordusu. Size söz verdim ‘unutmayacağım’ diye. 104 meydanda konuştum.

HAKKINI ALANA KADAR

Bugüne kadar yerel mitingler yaptık ama bundan sonra emeklinin hakkını alana kadar, emekçinin hakkını alana kadar biz buradayız. Haklının hakkını söke söke alacağız. Bu seçimler elbette bir yerel seçim ama gücü elinde tutan iktidarın yerelden uyarılma zamanıdır. Onun için herkesi 31 Mart’ta sandıklarda buluşmaya ve onlara sarı kart göstermeye davet ediyorum. Staj mağdurları var, çıraklık mağdurları var, çocuk yaşta çıraklık yapmış, staj yapmış daha sonra EYT çıkmış başvurusunu yapmış; demişler olamaz. Böyle adaletsiz bir emeklilik olmaz. Mülakatı kaldıracağız dediler kaldırmadılar. Öğretmenler atama bekliyor. Öğretmenin de staj mağdurunun da kademeli emeklilik bekleyenlerin de bütün mağdurların da sonuna kadar arkalarındayım.

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AKŞENER’E CEVAP

(İYİ Parti Lideri Akşener’e) Ben muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine hakaret etmedim. Abla diyeceğim ama dün ‘Abla mabla demeyin’ demiş. İstedikleri kadar germeye çalışsınlar ama eski dosttan düşman olmaz. Atatürkçü ve vatansever insanlar birbirine kötülük yapmaz, birbirine çelme takmaz. Biz gönlünde gözünde güneş olan herkesi çok seviyoruz biz biriz beraberiz. İyi insanlar, sosyal demokratlar, yalandan dolandan bıkanlar birleşirse birleşe birleşe kazanacağız. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu? Bizim ittifakımız Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletimizden, renklerini bayrağımızdan alır.”

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Özgür Özel, Manisa’nın ardından İzmir programı kapsamında Kemalpaşa’da iftara katıldı ve vatandaşlara hitap etti.

GENÇLER GÖZBEBEĞİMİZ

-ÖZEL konuşmasında gençlere de “Burada bulunan herkes bizim canımız ciğerimiz ama gençler hepimizin gözbebeği. Gençlerin gelecek hayallerini kırıyor bu iktidar. Gençler umutlarını kaybediyorlar. Buradan bütün gençlere sesleniyorum, umudunuzu kaybetmeyin. Şüphesiz sizler de en az bizim kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i size emanet etti. Onun emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Partimizde bütün kademelerin yarısını kadın ve gençlerle çok güçlü ekiplerle yeniliyoruz” dedi.