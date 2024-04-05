Özel’den aday yorumu: Penaltıyı kim atacak

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CHP Lideri Özgür Özel dün sabah Halk TV yayınında şu mesajları verdi:

(Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanabilecekler mi?) “Hata yapmazsak yüzde yüz. Hatanın bir boyutu yerel yönetimler, bir boyutu kibir. Beş yıl kibre kapılmazsak, yerelde yanlış yapmazsak, şimdiden bambaşka heveslere kapılır da birbirimize düşmezsek...

İHTİRASA KAPILMAYACAĞIZ

Ben kendi hırs ve ihtirasları için partinin ve ülkenin geleceğine yönelik hiçbir kararda zorlayıcı, baskılayan ve kendine dönük ya da kendi kararlarını dayatan olmayacağım. Anketlerle halka, üyelerimize sorarak yapacağız. İhtirasa kapılmayacağız. Benim şu sakinlikte olmam lazım. Maç 2-2 berabere, dakika 90+2, 3 dakika uzatma verilmiş, takım penaltı kazanmış, penaltıyı kim atacak? O kararı kim verecek? Bütün ekibine de danışmış, düşünmüş olarak bütün sakinliğiyle teknik direktör verecek. Orada diyeceksiniz ki, topun başına bu arkadaşımız gidiyor, o golü atacak, şampiyon olacağız. Teknik direktör ‘Bırakın penaltıyı ben atacağım’ demeyecek. Kimin atacağına o karar verecek, hata yapma lüksü yok.”

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TAKIM OYUNUYLA KAZANDIK

Özel, önceki günkü CHP MYK toplantısında da “Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok” dedi. Edinilen bilgiye göre Özel, “Seçimleri takım oyunu ile kazandık. İlerleyen süreçte Genel Merkez ile belediye başkanları arasında sorun varmış gibi göstermeye çalışacaklar. Ancak biz takım oyunu oynamaya, birlikte kazanmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Artık kazanmayı öğrendik, bu çok önemli” dedi. MYK’da yapılan sunuma göre, genç seçmenin yüzde 80’inin muhalefet partilerine, yüzde 56’sının CHP’ye oy verdiği saptandı.

AVRUPALI SİYASİ AKRABALARINA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın Avrupa’daki sosyal demokrat partilerin çatı örgütü PES’in

(Avrupa Sosyalist Partisi) Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Özgür Özel toplantıda, PES üyesi partilerin genel başkanları ile de bir araya gelecek.

SEÇMEN YATIRIM KREDiSİ VERDİ

CHP Lideri Özgür Özel dün akşam saatlerinde, Manisa’ya yapacağı ziyaret öncesinde İzmir’e gitti. Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanan Özel özetle şunları söyledi: “Yüzde 38 oy ile CHP Türkiye’nin birinci partisidir. Milletimizden kredi aldık. Bu kredi tüketici kredisi değil. Öyle görürsek harcar bitirir ve kaybederiz. Bu kredi bir yatırım kredisidir.”