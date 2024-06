Özel tarih verdi: ‘1.5 yıl sonra erken seçim’

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış’ın dün TBMM Şeref Kapısı’ndaki cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Lideri özetle şunları söyledi: “Dört aydır bütün anketlerde üst üste ‘Bu pazar erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusunda CHP her ay farkı bir puan açarak birinci parti durumunu muhafaza ediyor.

TALEP HER GEÇEN AY ARTIYOR

Seçimden hemen sonra bir erken seçim talebi yokken, her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibarıyla erken seçim isteyenlerle istemeyenler arasında belirli bir farklılık yok, ama toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir milletvekili sayısı bizde ve muhalefette yok zaten. İktidar istemeden erken seçim teknik olarak mümkün değil.

Haberin Devamı

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMAZSANIZ...

Ama siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belirli şartları var. Ekonomi bu kadar kötüyken siz asgari ücrete zam yapmazsanız; 10 bin lira emekli maaşı dünyanın hiçbir yerinde izah edilemezken siz bu sese kulak tıkarsanız; üzüm üreticisinden çay üreticisine, fındıktan buğday üreticisine hepsini perişan ederseniz bıçak kemiğe dayanır, vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir. Bence 5 yıl tamamlanmaz, 2.5’uncu yılda, tam ortasında erken seçim olur. Bugünden 1.5 yıl sonra bir erken seçimi olası görüyorum. İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun, gelecek ay olsun istiyorum seçim. Neden seçim istemeyeyim? Ama 130 vekilimizle ve AK Parti ile MHP oy vermediği takdirde erken seçim kararı alınamıyorsa bizim erken seçim dememizin teknik bir karşılığı yok. Fakat siyaseten, hele hele böyle devam edeceklerse, kesinlikle ve kesinlikle erken seçim kaçınılmaz olur.”

‘MHP’NİN OYUNUNA GELMEYİZ’

“Normalleşme en çok MHP’yi ve içindeki o kişiyle temsil edilen bir odağı rahatsız etti. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek yolumuz olamaz. MHP’nin çok arzuladığı o gerginlik siyasetini de bu ülke hak etmiyor, o oyunlara gelmeyiz. İstedikleri kadar tehdit etsinler, sakinliğimizi koruruz.”