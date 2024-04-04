Özel: Seçmen bize tüketici kredisi değil, yatırım kredisi verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez İzmir'e geldi. Manisa'ya yapacağı ziyaret öncesinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

Vatandaşlar karşılamaya, 'Türkiye'ye Özgür Yaşam Geldi', '79 yıllık esaret bitti, Afyonkarahisar', 'İzmir evimiz, Urla kalemiz' yazılı dövizlerle katıldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP'li adaylarla birlikte İzmirlilerle buluşan Özel, daha önceki konuşmalarında İzmir'in seçmenlerinden çok şey beklediğini ifade ettiğini dile getirip, "Bir değişim başlayacaksa bunun İzmir'den başlaması gerektiğini söyledim. Koca bir sürecin, tartışmaların, büyük bir kampanyanın sonunda örgütümüzün öz gücü ile herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapmaksızın her birisi CHP'nin evladı olan adaylarımızla birlikte bugün bu otobüsün üzerinde huzurunuzdayız. İzmir'den ilan etmek isterim ki Türkiye genelinde aldığımız yüzde 38 oy ile CHP Türkiye'nin birinci partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğum süreçte şunu söyledim; benim inandığım bir gerçek var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ikinci parti olamaz. CHP 14 büyükşehir belediyesini kazanmıştır. 15'incisi için hukuk mücadelesi veriyoruz. CHP'den sonra en çok büyükşehir kazanan partiden 4 il öndeyiz. CHP 35 il kazanmıştır. En yakın rakibinden 11 il ileridedir. 3'ü büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 35 kadın belediye başkanımız, geçen dönemki 11 olan sayımızı 35'e çıkarırken en önemli katkı İzmir'de gösterdiğimiz 9 kadın adaydan 8'ini seçen İzmir'in seçmenlerine aittir" ifadelerini kullandı.

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'MENEMEN'DE GELECEK SEÇİMLERİ REKOR OYLA KAZANACAĞIZ'

Türkiye'de neredeyse tamamı gençlik örgütlerinden gelen 58 genç belediye başkanı bulunduğunu kaydeden Özel şöyle devam etti:

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"En büyük teşekkürü İzmir'de aday gösterilen 12 gençten 11'ini seçen size borçluyuz. İki tane kaybetmeyenden bahsetmek isterim. Aliağa'da yarışa başladığında yüzde 18 geride olan, Türkiye'nin en samimi kampanyalarından birini yapan Aliağa adayımız Çağatay Güç'e yürekten teşekkür ediyorum. İzmir Menemen'de kendi hatalarımızla ve AK Parti'nin kumpasıyla elimizden alınan belediyede, belediye imkanlarının hiçbirimizin el sürmediği köy, beldelerden devrolan arazilerin satışını bir siyasi finans yöntemine çeviren bir adaya karşı, devletin gücüne karşı, kadın adayımız mücadeleyi bu seçimde kazanamadı görünüyor. Ama tüm sorumluluğu CHP'liler olarak hep birlikte üstleniyoruz. Menemen adayımız Deniz Karakurt'a teşekkür ediyoruz. Kubilay'ın kenti Menemen'e ant içiyoruz ki gelecek seçimleri rekor oyla CHP kazanacak."

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'HER GÜNÜ SEÇİME BİR GÜN AZ KALDIĞINI BİLEREK GEÇİRİN'

Özel, 31 Mart'ta yapılan seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Hepinizden, İzmir'deki herkesten beklentim şudur; biz milletimizden bir kredi aldık. Bu kredi bir tüketici kredisi değildir. Öyle görürsek harcar bitirir ve kaybederiz. Bu kredi bir yatırım kredisidir. Seçmen bize '5 yıl iyi yönetin 4 yıl sonunda karar vereceğim. Eğer belediyeleri iyi yönetir, kavga etmezseniz, size Türkiye'yi yönetmeniz için daha büyük kredi vereceğim' demiştir. Seçmenin bu kredisini doğru değerlendirmek, bu 4 yıl en iyi hizmeti yapmak, örgüt olarak çok çalışmak durumundayız. Bugün gelecek zafer kazanacağımız seçimin 4'üncü günündeyiz. Bundan sonraki her günü seçime bir gün az kalmanın üzerimize yüklediği sorumlulukla hep birlikte çalışarak geçirmek durumundayız."

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'FARKLI PARTİLERE OY VEREN TÜM SEÇMENLERE KAPILARIMIZ AÇIK'

Parti tabanından ve yerel yöneticilerden hiçbir farklı partiliyi kırmadan çalışmalarını isteyen Özel, "İzmir'de takiye yapanlar, diğer şehirlere yaptıklarını gizleyenler, partilerinin rozetinden, genel başkanlarının resimlerinden uzak duranlar İzmir'i kandıramadılar. Ancak İzmir yaşam biçimlerine karşılıklı teminat olan bir kenttir. Onlar İzmir'e bu teminatı veremediler. Sakın bu zaferin bize kazandırdığı özgüvenle bir tane AK Parti’liyi kırarsak, bir tane MHP'liyi üzersek, pek çoğu bize destek vermiş olan Cumhur İttifakı'ndan gençleri bu partide kendilerini yabancı hissettirirsek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz. Davet ettik geldiler. Burası baba evidir. Baba evinde herkese yer vardır. Herkes huzur içinde oturabilir. Baba evinde kardeşin biri başını açar, öbürü kapar. Baba kimseye karışmaz. Biri bir odasında eğlenir diğer odasında biri namaz kılar, ibadet eder. İzmir birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin, kendinden olmayana da kendi hakkından fazla sahip çıkan hoşgörü ve özgürlüklerin kentidir. Seçim bitti. Büyükşehir belediye başkan adayı, her ne kadar kampanyasında partisinden kopma çabasını samimi bulmasak da kullandığı dille, İzmir'e ettiği iltifatlarla olumlu iklime katkı sağlamıştır. Biz ona karşı tüm seçim döneminin varsa bilinmeden yapılmış hataları için partim adına bizzat özür diliyorum. Arkadaşlarımızın üstlendiği kamu görevi gereğince, tüm siyasi partilere kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, kime oy vermiş olursa olsun tüm seçmenlere belediyelerimizin kapılarının açık olduğunu bir kez daha açıklıkla ifade ediyorum" diye konuştu.

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'İZMİR, PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAK SANCAK GEMİMİZ'

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir büyük iktidar yürüyüşümüzün en önemli adımlarını atacağımız, partimizi iktidara taşıyacağımız sancak gemimiz olmaya devam ediyor. İzmir'de İzmir ittifakı, Türkiye'de Türkiye ittifakı kazandı. Gücünü milletimizden, rengini ay yıldızlı bayrağımızdan alır."

Özel, daha sonra 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay ve ilçe adaylarıyla birlikte el ele verip halkı selamladı.