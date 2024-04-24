Özel oturumda yeni dönem vurgusu

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TBMM Genel Kurulu dün 23 Nisan özel oturumu için toplandı. Açılış konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa sürecini gelecek hafta başlatacağını açıkladı ve şöyle dedi: “Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM’nin bundan sonraki süreçlerinde de öncelikle ödevlerinden biridir. Sadece partilerin değil, toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için şeffaf bir süreci yönetmek de TBMM’nin ödevlerindendir. Şunu bir kere daha altını üstünü çizerek ifade etmek isterim, TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne de salahiyetine de sahiptir.”

ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE

CHP Lideri Özel de “Dünya tarihinde sandıktan çıkan iradenin kurduğu tek bir ülke varsa o da kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Genç Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün önderliğinde Parlamento’da alınan kararlarla yükselmiştir” diye konuştu. Özel devamında şunları söyledi: “Bu ülkeyi Atatürk önderliğindeki Meclis’in demokrasiye inancı kurtarmıştır. Şimdi ise Meclis’in demokrasiyi kurtarmasına ihtiyaç vardır.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet- Gelecek Partisi sıralarına giderek Grup Başkanvekilleri ile tek tek tokalaştı.

YENİ BİR SİYASİ İKLİM

2023 seçimleriyle Meclis’te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak, yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. ‘Seçimi CHP kazanmadı biz kazandık’ gibi bir inkârcı tutumun milli iradeye bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek ve milletimizi kırdığını ifade etmek isterim.

Millet 31 Mart’ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır. Toplumun sorunlarını görmezden gelen, kutuplaştıran, ayrıştıran politikalar siyasetin gündeminden çıkmalıdır.”

BAHÇELİ KATILMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma katılmaması dikkat çekti. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugüne kadar tüm oturumlara katılan Bahçeli’nin, bu kez katılmama nedeninin DEM Parti’nin yönetiminde bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde yaşanan “İstiklal Marşı” ve “Türk bayrağı” krizi olduğu iddia edildi.

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AKŞENER’DEN KAHRAMANLARA SAYGI MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan mesajında “23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti devletinde; kuvvetin milletin iradesine, makamın milletin kalbine, geleceğin de milletin evlatlarına ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için Birinci Meclisimizin çatısı altında toplanan tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum” dedi.

SİYASET ATA’NIN HUZURUNDA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 104. kuruluş yıldönümü için ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, devlet erkânı ve CHP Lideri Özgür Özel’in yanı sıra siyasi partilerin grup başkanları da katıldı.