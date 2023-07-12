Özel okullarda son umut ‘serbest kayıt’

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ÖZEL okulların kayıt takvimine göre veliler, 5 Temmuz Pazartesi günü okulların açıkladıkları taban puanlar üzerinden ön kayıt yaptırdı. 6-7 Temmuz tarihlerinde ise okullar, asil ve yedek listeye göre sırayla öğrencilerin kayıtlarını kabul etti. İlk kayıt döneminde, özel okullara talebin yoğun olması dikkat çekti. Bu yoğunluk pek çok okulun kontenjanlarını doldurdu. Takvime göre, ikinci kesin kayıt dönemi dün başladı ve aynı gün içinde tamamlandı. Okullar, ön kayıt başvurularına göre boş kalan kontenjanlara öğrencileri yerleştirdi. Listede adı olan adaylar ve velileri son kesin kayıt gününü kaçırmamak için sabah saatlerinde okulların önüne geldi ve gün boyu sıralarını bekledi.

DİKKATLE TAKİP EDİN

Serbest kayıt döneminde her gün için bir taban puan açıklanacak ve kayıt işlemleri saatlere göre günlük olarak yapılacak. Ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıtlar aynı gün tamamlanacak. Bu süreçte kayıt olanların, başka bir alternatifi doğması halinde kayıt çekmeleri söz konusu olabilir. Bu durum yeni kontenjan açıkları anlamına geldiğinden, velilerin okulların sitesini dikkatli takip etmesi önemli.

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DEVLET OKULLARINDA SON GÜN 19 TEMMUZ

Serbest kayıt döneminin de tamamlanmasıyla özel okullarda kayıt dönemi sona erecek. Sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul edecek devlet okulları için ise tercih dönemi 19 Temmuz’da son bulacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak. Ancak özel okullardaki kayıtlarını sildirirlerse tercih ekranı açılacak.

KİMİ MUTLU KİMİ HÜZÜNLÜ

Nazan Çelebioğlu: Oğlum 481 puandan biraz fazla aldı. 2 fen, 1 matematik, 1 de İngilizce yanlışı vardı. Bu başarıya rağmen yedeklerde 728’inci sıradayız. Bu sene maalesef puanlarda ciddi bir sıkışıklık var. Antalya’dan geldik ve günlerdir kayıt için uğraşıyoruz. Avusturya Lisesi’ni istesek de son anda bir şans doğmazsa çift dil eğitim veren başka okulları araştıracağız. Üzücü ve yorucu günler geçirdik.

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Osman Çelebioğlu - Nazan Çelebioğlu

Sinem Düzgün: Kayıt süreci en başından beri heyecan verici ve stresliydi. Alman ekolünden devam etmek istedik. Alman Lisesi ve St. Georg Avusturya Lisesi’ne başvurduk. Bu durum oğlum Egecan’ın mühendis olma hayaliyle de örtüşüyordu. Alman Lisesi olmadı, St. Georg Avusturya Lisesi de olmasaydı İstanbul’daki köklü okullardan Haydarpaşa Anadolu Lisesi’ne gidecektik. Buraya kaydolanlar kayıtlarını sildirince 371’inci yedekten kayıt yaptırdık ve mutluyuz.

Serkan Düzgün - Egecan Düzgün - Sinem Düzgün

Veysel Sabri Hançer: Puanlardaki sıkışıklık kayıt sürecinde yoğunluğa neden oldu. Kızım İpek için Alman Lisesi ve Sankt George Avusturya Lisesi’ne ön kayıt yaptırmıştık. St. George Avusturya Ticaret Lisesi’ne de kesin kayıt yaptırdık.

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YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ

- 24-28 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

- 31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1.nakil sonuçlarının ilanı

- 31 Temmuz- 4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

- 7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı