Özel memleketi Manisa’dan seslendi: Fedakarlık zamanı şimdi İYİ Parti’nin

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasının büyük bölümünü tekrar aday olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün’e ayırdı. Ergün’ün şehrin aleyhine olduğunu belirttiği bazı icraatlarına CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek’in karşı çıktığına dikkat çeken Özel, “Ferdi Zeyrek, ‘Ulupark’a dokunmayın’, ‘Beyaz Fil Yıkılmasın’ platformunu kurdu. Bütün kent suçlarına karşı mücadele başlattı. Cengiz Ergün ne talimat geldiyse, Manisa’nın güzelliklerini verdi. Ergün’ü bizim Ferdi durdurdu” dedi.

BENİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN

“Beni seven arkamdan gelsin” diyen Özel, geçen yerel seçimde Manisa’da, ittifak ortağı oldukları İYİ Parti adayına destek verdiklerini hatırlatarak özetle şunları söyledi: “Geçen seçimde Şehzadeler ve Yunusemre’de bir büyük ittifak için biz fedakârlık yaptık. Dediler ki, ‘Özgür Özel bağrına taş basacaksın, memleketini İYİ Parti’ye bırakacaksın.’ Bakın, dünya siyaset tarihinde belki de ilktir. Bugün partinin genel başkanı, bundan önceki yerel seçimde üç oyunu da bir başka partiye verdi. Ne diye? Manisa diye. Ne diye? Sözünü tutsun diye. Ne diye? İYİ Parti’yle ittifak kurduk, onlar kazansın diye. Biz elimizden geleni yaptık. Sözümüzü tuttuk. Biz Ankara’da yukarıda bir ittifak, bir işbirliği kuramadık. İş, ittifakın gönüllerde kurulmasına, sandıkta kurulmasına, Manisa’nın yıllardır Yunusemre’yi kahreden Çerçi’den kurtulmasına, Şehzadeler’de yeni bir hikâyenin başlamasına ihtiyaç var.”

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DENİZLİ’DE ‘VAHŞİ MADENCİLİK’

CHP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay için seçimde destek isteyen Özel, “Bütün iyi insanlarından, muhafazakâr demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, güneş gözlü güzel insanlardan bu seçimi bize kaybettirmemelerini, destek vermelerini istiyorum. Bu seçimi Gülşah Durbay ile Manisa’ya kazandırın. Maalesef İYİ Parti kazanmıyor ama Gülşah’a destek verirse kazandırıyor. İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığım bir şeyi burada kendime memleketimde sizin evladınız için istiyorum” dedi. Ardından Denizli’ye geçen Özel, “Denizli dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Üstüne titrememiz gereken bir şehirde vermişiz maden ruhsatlarını. Her tepeyi kazmışlar, ‘vahşi madencilik’ yapılıyor” diye konuştu.

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HER EMEKLİYE 7 BİN LİRA SEYYANEN ZAM

- Özel, konuşmasında emekli maaşlarına da değinerek şunları söyledi: “En düşük emekli maaşıyla eğer güllaç almaya kalksan geçen sene 150 liraymış kilosu, 50 kilo güllaç alıyordun. Bu sene kilosu 450 lira olmuş ve 22 kilo güllaç alıyorsun. Biz emekliye, emekli kartını belediyelerden veririz ama senin en düşük emekli maaşını önce bir asgari ücret, sonra geldiğin gün gibi 1.5 asgari ücret yapman lazım. Onun için diyorum ki, her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım.”