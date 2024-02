Özel: Listeler dört dörtlük olmayabilir

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin Manisa belediye başkan adaylarını düzenlenen toplantıda tanıttı. Özel, özetle şöyle konuştu: “Ezberleri bozan bir siyasi yürüyüş içindeyiz. Türkiye’de emeklinin, emekçinin yüzünü nasıl güldürürüz onu konuşacağız. Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyor. Sen şeriat tartışmasından bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar. Bütün Türkiye’ye söylüyorum; açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olduğu yerde Erdoğan’ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız.

TÜRKİYE’YE SESLENİYORUM

Tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Listeler dört dörtlük olmayabilir. Çünkü geldik, önümüzde takvimi bulduk. Her yerde yeterince kadın aday yoktu. Bundan sonra olacak. Her yerde gençler yeterince yüreklendirilmemişti ya da yoktular. Bundan sonra olacak. İstediğimiz her yerde istediğimizi yapamadık ama bu değişim ruhu ve inancıyla, sizlerin desteğiyle bu parti değişerek iktidara yürüyecek, söz veriyoruz.

İTTİFAKI KURAMADIK

İttifakı Ankara’da kurmayı çok isterdim, kuramadım. Bu seçimde de ittifak olsun diye her şeyi yaptık ama saygı duyduğumuz ortaklarımız çeşitli gerekçelerle reddettiler. Uğraştık olmadı. Kimseyi suçlamıyorum. Herkese kendi pozisyonu içinde hak veriyorum. Bu ittifakı bir CHP’li kuramadıysa on bin CHP’li kurabilir. Bu ittifakı komşunuzla kurun. Vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan bütün Manisalılarla bu ittifakı kurmak sizin göreviniz.”

Özel dün ayrıca, ablası Mualla Özen’in yaşamını yitirmesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

MANİSA ADAYLARI

- CHP’nin Manisa’daki mevcut 4 belediye başkanı Akhisar’da Besim Dutlulu, Alaşehir’de Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu’da Çetin Akın ve Saruhanlı’da Zeki Bilgin ile devam kararı alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler’de Gülşah Zorbay, Yunusemre’de Semih Balaban, Soma’da Sercan Okur, Kula’da Hikmet Dönmez, Gördes’te İbrahim Büke, Gölmarmara’da Cem Aykan, Salihli’de Mazlum Nurlu, Ahmetli’de Fuat Mintaş, Köprübaşı’nda Fatih Taşlı, Sarıgöl’de Tahsin Akdeniz, Demirci’de Şerif Akmeşe, Kırkağaç’ta Üstün Dönmez, Selendi’de Cemil Kurt aday gösterildi.

‘GAYE HANIM’LA UĞRAŞTILAR’

- ÖZGÜR Özel, “Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım kendince istifa etti. Beş yılda beşinci başkan. Genç, eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor ancak uğraşmaya başladılar. İstifaya zorladılar. Gaye Hanım 5 yıl görev yapacaktı 9 ayda görevden aldılar. Gaye Hanım’la uğraştılar, bir buçuk yaşındaki çocuğuyla uğraştılar, annesiyle babasıyla uğraştılar” dedi.